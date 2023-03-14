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Коммерсантъ FM
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Министр экономики Сербии выступил за введение санкций против России

Министр экономики Сербии Раде Баста заявил, что отказ от антироссийских санкций «становится невыносимым». Он выступил в поддержку ограничений и призвал других членов правительства определиться. Господин Баста вошел в кабмин от блока Социалистической партии первого вице-премьера Ивицы Дачича.

«Как министр экономики я не могу смириться с тем, какое давление оказывается на президента Сербии Александра Вучича, а мы молчим. По этой причине я за введение санкций против России, я поддерживаю президента Вучича в защите государственных и национальных интересов и полностью ему доверяю»,— написал господин Баста в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На запись министра отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала такую позицию странной. «Давит на Сербию Америка, а сербский министр призывает выступить против России. Может, лучше сербскому министру решительно высказаться против давления на свою страну?»,— написала госпожа Захарова в Telegram. Она обратила внимание, что Россия «всегда уважала Сербию и ее народ». По мнению Марии Захаровой, давление США на Сербию не закончится после введения санкций, «а лишь усилится».

Сербия является кандидатом на вступление в Евросоюз. Брюссель кроме проведения реформ требует проведения согласованной внешней политики, в том числе по санкциям. Александр Вучич в феврале говорил, что не знает, сколько еще власти страны смогут не вводить санкции против России. По его словам, Белград платит за это высокую цену. В марте он также заявил, что не может поклясться не вводить санкции против России.

О политической ситуации в Сербии — в материале «Ъ» «Власть в Сербии прошла тест на выживание».

Леонид Уварчев

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