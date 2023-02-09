Власть в Сербии прошла тест на выживание

Нормализация отношений с Косово и введение санкций против РФ, к чему склоняют Белград ЕС и США, едва не привели к развалу сербской правящей коалиции. По данным близких властям СМИ, президент Александр Вучич, недовольный отсутствием поддержки по этим вопросам со стороны партнеров-социалистов во главе с первым вице-премьером Ивицей Дачичем, потребовал разорвать с ними союз и провести досрочные выборы. Впрочем, буквально в последний момент партнерам удалось договориться о сохранении коалиции. Определенную роль в этом, по мнению сербских экспертов, сыграл выложенный в соцсети снимок, запечатлевший, как один из депутатов-социалистов на заседании парламента смотрит порнографический ролик. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый вице-премьер Сербии Ивица Дачич (справа) и президент страны Александр Вучич

Фото: Darko Vojinovic / AP Первый вице-премьер Сербии Ивица Дачич (справа) и президент страны Александр Вучич

Фото: Darko Vojinovic / AP

Правящую в Сербии коалицию Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича и Соцпартии первого вице-премьера, главы МИДа и координатора сербских спецслужб Ивицы Дачича удалось спасти на состоявшейся между ними в среду закрытой встрече, третьей за последние пару дней. По словам Ивицы Дачича, разговор с президентом продолжался полтора часа, в итоге достигнута договоренность о «продолжении сотрудничества и укреплении коалиции» двух партий. Так, по крайней мере внешне, разрешился острый политический кризис в Сербии, едва не приведший к развалу правящей коалиции и внеочередным выборам, что бы неминуемо надолго заморозило и диалог Белграда и Приштины под эгидой ЕС по нормализации взаимных отношений.

Причиной кризиса правящей коалиции стало «неподобающее», по мнению президента Сербии, поведение депутатов-социалистов в ходе состоявшегося в конце минувшей недели заседания парламента по Косово, где Александр Вучич два дня убеждал депутатов принять план ЕС по нормализации отношений с Приштиной, дабы избежать европейских санкций. Как признал во вторник сам президент в интервью телеканалу Pink, у него «больше нет доверия к социалистам», ибо то, что случилось, «серьезно нарушило отношения» с ними. Он упрекнул партнеров за «громогласную тишину» во время заседания парламента по Косово, когда оппозиция «190 раз обвинила» его, Вучича, в подписании ранее соглашений с Приштиной, ни разу не упомянув своего лидера Ивицу Дачича, который их и подписал. Президент даже пригрозил созданием новой правящей коалиции — уже с другими партнерами.

А за день до президентского интервью близкие господину Вучичу СМИ сообщили о состоявшемся в понедельник закрытом совещании президента с руководством Сербской прогрессивной партии.

Там Александр Вучич заявил, что их партия «осталась в одиночестве в борьбе за государственные интересы» и что он «крайне разочарован поведением социалистов, которые оказались ни тут, ни там, пытаясь договориться со всеми». Президент объявил, что шантажа не потерпит и что готов идти на досрочные выборы.

Претензии к Соцпартии и ее лидеру Александр Вучич высказывает не впервые. После прошлогодних парламентских выборов, состоявшихся в апреле, он публично упрекнул Ивицу Дачича за то, что возглавляемые им социалисты в ходе избирательной кампании «вели себя некорректно», однозначно поддерживая Россию в украинском кризисе. «Мы оберегали Сербию от бурь. Вучич мог получить сколько хочешь голосов, если бы настоял, чтобы мы поставили на российскую карту, но это не принесло бы добра нашей стране»,— пояснила тогда премьер Ана Брнабич. А сам президент заверил: «Сербская прогрессивная партия не станет формировать власть с теми, кто безответственно злоупотреблял настроением граждан».

Тем не менее в октябре Александр Вучич предложил Ивице Дачичу ключевой пост в правительстве: он стал не только первым вице-премьером, но и главой МИДа и координатором всех спецслужб. Многие в Сербии объясняли это тем, что Ивица Дачич считается одним из ключевых пророссийских политиков. Несколько лет он возглавлял правительство, потом стал спикером парламента, а выдвиженцы его партии неизменно руководят крупнейшей сербской нефтегазовой компанией NIS, контрольный пакет акций которой принадлежит «Газпром нефти».

И нынешний конфликт президента с Соцпартией сербские политики и эксперты объясняют не только их различным подходом к плану ЕС по Косово, но и отношением к введению санкций против РФ, чего от Сербии давно добивается Запад.

«Вучич, похоже, не получил поддержки социалистами некоторых своих планируемых шагов — речь идет о санкциях в отношении России. В Соцпартии явно нет единства в отношении дистанцирования от России»,— говорит директор сербского телеканала N1 Игор Божич.

Он также считает неслучайным, что в день, когда в провластных СМИ появилась информация о разногласиях между президентом и Соцпартией, в соцсети был выложен снимок, как депутат-социалист Звонимир Стевич на своем смартфоне во время заседания парламента по Косово смотрит порнографический ролик. Снимок вызвал громкий скандал, а Соцпартия оказалась под огнем жесткой критики.

В итоге проштрафившегося социалиста спешно лишили депутатского мандата, а лидер Соцпартии объявил об «укреплении коалиции» с партией президента. Вопрос же представителя оппозиции Александра Оленика о том, «кто разрешил тайно снимать депутатов в парламенте», остался без ответа.