Грамм увязался за унцией

Цена золота на российском биржевом рынке впервые с апреля прошлого года поднялась выше уровня 4,6 тыс. руб./г. Этому способствовало повышение стоимости металла на мировом рынке выше уровня $1,9 тыс. за 1 тройскую унцию, максимума за последние четыре недели. На стоимость золота повлияли банкротства ряда американских банков, что ухудшает перспективы крупнейшей мировой экономики и повышает вероятность смягчения денежно-кредитной политики ФРС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маркировка золотых слитков на одном из предприятий Красноярского края (2023 год)

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Маркировка золотых слитков на одном из предприятий Красноярского края (2023 год)

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Стоимость золота на Московской бирже 13 марта впервые за одиннадцать месяцев поднялась выше 4,6 тыс. руб./г. В ходе торгов стоимость металла достигала отметки 4,61 тыс. руб./г, максимума с 26 апреля 2022 года. По итогам торговой сессии котировки остановились возле уровня 4,6 тыс. руб./г, что на 1,6% выше значения закрытия 10 марта.

С начала года золото подорожало на российском рынке почти на 14%, причем только за последнюю неделю рост составил около 4%.

Обновлению многомесячного максимума способствовал рост цен на золото на мировом рынке. По данным Investing.com, в ходе торгов понедельника котировки достигали отметки $1913 за 1 тройскую унцию, максимального значения с 3 февраля. Это на 2,4% выше значений прошлой пятницы, а за два дня металл подорожал почти на 5%. Такого сильного подъема цен за столь короткий период времени не было с первой декады ноября, тогда на фоне стремительного падения доллара металл прибавил в цене более 5,4%, но цена достигала лишь отметки $1717 за 1 унцию.

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Текущий подъем стоимости благородного металла происходил на фоне банкротства американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank, а также сообщения о тяжелой ситуации еще в ряде банков США. Это привело к росту опасений участников рынка относительно перспектив экономики страны, что способствовало снижению аппетита к риску и падению ведущих европейских индексов на 2–4%. Американские индексы на открытии торгов 13 марта снижались на 1–1,4%, но к 20:00 вышли в «зеленую зону».

«Участники рынка опасаются негативного развития ситуации и турбулентности во всем банковском секторе — такая волатильность приводит к росту спроса на защитные активы, такие как золото»,— отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев.

В сложившихся условиях ФРС была вынуждена провести экстренное заседание. По мнению старшего аналитика по товарно-сырьевым рынкам SberCIB Investment Research Анны Пильгуновой, на фоне таких событий рынок ожидает смягчение риторики американского регулятора, поскольку именно резкое поднятие ставки в прошлом году стало причиной банкротства финансовых организаций в США.

В пользу смягчения денежно-кредитной политики ФРС играют опубликованные на прошлой неделе слабые данные по рынку труда: безработица за февраль оказалась выше ожиданий, а рост числа занятых вне сельскохозяйственного сектора оказался ниже предыдущего значения. «Поскольку рынок труда — это один из ключевых факторов, на которые смотрит ФРС при принятии решений по поднятию ставки, инвесторы восприняли эти новости как потенциальный сигнал о том, что, возможно, регулятор воздержится от более серьезного ужесточения денежно-кредитной политики»,— отмечает госпожа Пильгунова.

Дальнейшая динамика на мировом и российском рынке золота будет зависеть от действий монетарных властей США по стабилизации ситуации и реакции рынка на них. Американские власти уже заявили об экстренных мерах поддержки банковского сектора, а также вкладчиков банков Silicon Valley Bank и Signature Bank. «Если ситуацию удастся купировать, цены на золото потеряют стимул к росту»,— считает Дмитрий Пучкарев. В связи с тем, что рублевые цены на золото коррелируют с мировым бенчмарком, разворот долларовых цен может привести к снижению цен и в России, но с поправкой на локальный курс доллара.

Виталий Гайдаев