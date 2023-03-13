Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Грамм увязался за унцией

Золото дорожает на российском рынке из-за мировой конъюнктуры

Цена золота на российском биржевом рынке впервые с апреля прошлого года поднялась выше уровня 4,6 тыс. руб./г. Этому способствовало повышение стоимости металла на мировом рынке выше уровня $1,9 тыс. за 1 тройскую унцию, максимума за последние четыре недели. На стоимость золота повлияли банкротства ряда американских банков, что ухудшает перспективы крупнейшей мировой экономики и повышает вероятность смягчения денежно-кредитной политики ФРС.

Маркировка золотых слитков на одном из предприятий Красноярского края (2023 год)

Маркировка золотых слитков на одном из предприятий Красноярского края (2023 год)

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Маркировка золотых слитков на одном из предприятий Красноярского края (2023 год)

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Стоимость золота на Московской бирже 13 марта впервые за одиннадцать месяцев поднялась выше 4,6 тыс. руб./г. В ходе торгов стоимость металла достигала отметки 4,61 тыс. руб./г, максимума с 26 апреля 2022 года. По итогам торговой сессии котировки остановились возле уровня 4,6 тыс. руб./г, что на 1,6% выше значения закрытия 10 марта.

С начала года золото подорожало на российском рынке почти на 14%, причем только за последнюю неделю рост составил около 4%.

Обновлению многомесячного максимума способствовал рост цен на золото на мировом рынке. По данным Investing.com, в ходе торгов понедельника котировки достигали отметки $1913 за 1 тройскую унцию, максимального значения с 3 февраля. Это на 2,4% выше значений прошлой пятницы, а за два дня металл подорожал почти на 5%. Такого сильного подъема цен за столь короткий период времени не было с первой декады ноября, тогда на фоне стремительного падения доллара металл прибавил в цене более 5,4%, но цена достигала лишь отметки $1717 за 1 унцию.

Текущий подъем стоимости благородного металла происходил на фоне банкротства американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank, а также сообщения о тяжелой ситуации еще в ряде банков США. Это привело к росту опасений участников рынка относительно перспектив экономики страны, что способствовало снижению аппетита к риску и падению ведущих европейских индексов на 2–4%. Американские индексы на открытии торгов 13 марта снижались на 1–1,4%, но к 20:00 вышли в «зеленую зону».

«Участники рынка опасаются негативного развития ситуации и турбулентности во всем банковском секторе — такая волатильность приводит к росту спроса на защитные активы, такие как золото»,— отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев.

В сложившихся условиях ФРС была вынуждена провести экстренное заседание. По мнению старшего аналитика по товарно-сырьевым рынкам SberCIB Investment Research Анны Пильгуновой, на фоне таких событий рынок ожидает смягчение риторики американского регулятора, поскольку именно резкое поднятие ставки в прошлом году стало причиной банкротства финансовых организаций в США.

В пользу смягчения денежно-кредитной политики ФРС играют опубликованные на прошлой неделе слабые данные по рынку труда: безработица за февраль оказалась выше ожиданий, а рост числа занятых вне сельскохозяйственного сектора оказался ниже предыдущего значения. «Поскольку рынок труда — это один из ключевых факторов, на которые смотрит ФРС при принятии решений по поднятию ставки, инвесторы восприняли эти новости как потенциальный сигнал о том, что, возможно, регулятор воздержится от более серьезного ужесточения денежно-кредитной политики»,— отмечает госпожа Пильгунова.

Татьяна Едовина о неожиданных эффектах денежной политики

Татьяна Едовина о неожиданных эффектах денежной политики

Дальнейшая динамика на мировом и российском рынке золота будет зависеть от действий монетарных властей США по стабилизации ситуации и реакции рынка на них. Американские власти уже заявили об экстренных мерах поддержки банковского сектора, а также вкладчиков банков Silicon Valley Bank и Signature Bank. «Если ситуацию удастся купировать, цены на золото потеряют стимул к росту»,— считает Дмитрий Пучкарев. В связи с тем, что рублевые цены на золото коррелируют с мировым бенчмарком, разворот долларовых цен может привести к снижению цен и в России, но с поправкой на локальный курс доллара.

Виталий Гайдаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...