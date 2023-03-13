Как стать банкротом за три дня

В прошлую пятницу стал банкротом Silicon Valley Bank (SVB) — крупнейший банк, ориентированный на кредитование стартапов в Калифорнии и 16-й по величине активов в США. Вкладчики банка столкнулись с остановкой операций по счетам и неясными перспективами возврата средств сверх страхового покрытия ($250 тыс., эквивалент около 19 млн руб., операции в рамках этого лимита вновь будут доступны в понедельник). Доля таких депозитов была существенно выше, чем в других банках (около 90% из $175,4 млрд), суммарные же активы банка на конец прошлого года оценивались в $209 млрд, поэтому банкротство стало самым крупным с 2008 года (тогда Washington Mutual Bank с активами на $307 млрд был выкуплен JPMorgan Chase).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Едовина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Татьяна Едовина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Банк был основным кредитором для растущих компаний — в частности, там привлекали средства «выпускники» акселератора Y Combinator. Тесные связи со стартап-сообществом, вероятно, поддерживали интерес к банку, что и объясняет объемы средств на счетах, однако преобладание «профессиональных» вкладчиков привело и к стремительной утрате доверия. Для повышения ликвидности менеджмент банка продал часть облигаций с убытком (он возник вследствие роста ставок ФРС и снижения стоимости бумаг с более низкой доходностью к погашению) и объявил о привлечении дополнительного капитала — это решение, объявленное в среду, стало сигналом к бегству, к утру пятницы отток средств достиг пика, а уже днем было объявлено о назначении конкурсного управляющего в лице Федеральной корпорации по страхованию вкладов (объявление о банкротстве в течение дня не является обычной практикой).

На прошлой неделе о банкротстве объявил еще один банк, тесно связанный с tech-индустрией,— Silvergate Bank (его падение было связано с ликвидацией криптобиржи FTX), в целом венчурная индустрия столкнулась с сокращением притока новых инвестиций (их буму, как и росту других видов частных инвестиций способствовал избыток ликвидности и низкая доходность по традиционным инструментам, пока ФРС держала низкие ставки), что, в свою очередь, усилило давление на баланс SVB и вынудило продавать облигации с убытком. Тем не менее глава Минфина США Джанет Йеллен связала банкротство не с проблемами в технологическом секторе, а с потерей рыночной стоимости бумаг «в среде повышенной учетной ставки».

В ФРС, вероятно, также опасаются возможных последствий для банковской системы — регулятор уже объявил о проведении экстренной закрытой встречи в понедельник, при этом механизм защиты незастрахованных вкладчиков может быть найден и раньше — до открытия рынков. Прямые же риски от банкротства SVB для банковской системы США ограниченны — спровоцированный ипотечными кредитами низкого качества и падением цен на жилье кризис 2008 года привел к резкому ужесточению регулирования, особенно для системно-значимых банков.