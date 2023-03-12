Премьер-министр Грузии: власти не допустят вовлечения страны в войну с Россией

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» не допустит участия страны в вооруженном конфликте России и Украины. По его мнению, его страну пытаются вовлечь в конфликт различные внешние силы, в том числе к этому мотивирован президент Украины Владимир Зеленский.

«Вы упомянули обращение Зеленского — сейчас, когда его страна воюет, он уезжает и отвечает на деструктивные действия нескольких тысяч человек здесь, в Грузии. Это свидетельствует о том, что он мотивирован к тому, чтобы и здесь что-то произошло и изменилось»,— сказал господин Гарибашвили в интервью Imedi, комментируя обращение президента Украины к протестующим в Грузии. Господин Зеленский тогда пожелал Грузии «демократического успеха».

Премьер-министр также напомнил о высказываниях других украинских политиков о том, что Грузия может открыть «второй фронт» в вооруженном конфликте с Россией, выступив на стороне Украины. Господин Гарибашвили пожелал им мира и посоветовал «следить за своей страной».

По словам премьер-министра, возвращение из Украины в Грузию бывшего президента Михаила Саакашвили в сентябре 2021 года произошло с конкретной целью — совершить госпереворот и вовлечь Грузию в военные действия.

7–8 марта в Грузии прошли массовые протесты против законопроекта об иноагентах, которые вылились в стычки митингующих с полицией. На фоне протестов парламент Грузии провалил законопроект об иноагентах во втором чтении. Во время протестов было задержано 133 человека. 9 марта МВД Грузии сообщило, что всех задержанных по административным статьям отпустили.

10 марта вице-спикер Грузии Георгий (Гия) Вольский заявил, что в страну в дни протестов прибыли сторонники экс-президента Михаила Саакашвили. Активисты, по данным господина Вольского, прибыли с Украины, чтобы поучаствовать в демонстрациях против законодательства об иноагентах.

21 февраля делегация Грузии отказалась участвовать в мероприятиях в Киеве по случаю годовщины начала боевых действий 24 февраля 2022 года. Причиной такого решения политик назвал то, что украинские власти «призывают Грузию открыть второй фронт против России».

Подробнее об итогах протестов — в материале «Ъ» «"Грузинская мечта" отказалась от иноагентов».

Эрдни Кагалтынов