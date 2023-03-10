Вице-спикер парламента Грузии: на протесты с Украины приехали сторонники Саакашвили

Вице-спикер парламента Грузии Георгий (Гия) Вольский заявил, что в страну в дни протестов прибыли сторонники экс-президента Михаила Саакашвили. Активисты, по данным господина Вольского, прибыли с Украины, чтобы поучаствовать в демонстрациях против законодательства об иноагентах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Георгий (Гия) Вольский

Фото: страница Гии Вольского в соцсети Георгий (Гия) Вольский

Фото: страница Гии Вольского в соцсети

«Есть информация, что определенная группа молодежи готовится к тому, чтобы как-то помешать развитию этих политических процессов. Тут подразумевается та политическая команда, которую сейчас возглавляет (Леван.— "Ъ") Хабеишвили, и к этому добавилось то, что, можно сказать наверняка, с Украины приехала определенная группа сторонников (Михаила.— "Ъ") Саакашвили. Это бойцы, которые постараются, использовав молодежную энергию, не снимать с повестки дня этот революционный процесс»,— сказал господин Вольский журналистам (цитата по ТАСС ТАСС).

Сегодня парламент Грузии прекратил рассмотрение двух законопроектов об иноагентах — «О регистрации иностранных агентов» и «О прозрачности иностранного влияния». Законодательные инициативы спровоцировали массовые протесты в стране. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что протесты против принятия закона об иноагентах в Тбилиси очень напоминают ему события 2014 года на Украине.

Подробнее о судьбе скандальных законопроектов — в материале «Ъ» «"Грузинская мечта" отказалась от иноагентов».

Григорий Лейба