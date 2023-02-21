Официальная делегация Грузии не поедет в Киев на мероприятия 24 февраля

Несмотря на полученное приглашение, парламентская и правительственная делегации Грузии не будут участвовать в мероприятиях в Киеве по случаю годовщины начала боевых действий 24 февраля 2022 года. Об этом журналистам сообщил один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) Ираклий Заркуа. «Да, нас пригласили, но мы отказались»,— сказал он.

Причиной такого решения политик назвал то, что украинские власти «призывают Грузию открыть второй фронт против России» и «называют политзаключенным (бывшего грузинского президента.— "Ъ") Михаила Саакашвили» — человека, который, по утверждению господина Заркуа, «совершил множество преступлений». «Все это не оставляет пространства для дипломатического взаимодействия»,— добавил представитель ГМ.

Пока неясно, поедет ли в Киев президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая, согласно конституции, выполняет в республике церемониальные функции. Администрация президента не подтверждает получение ею приглашения из Киева.

Недавно секретарь Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов раскритиковал Саломе Зурабишвили за ее предложение о необходимости «рассматривать проблематику территориальной целостности Украины и Грузии в одном пакете». По мнению господина Данилова, речь шла о «попытке привязаться к победе Украины над Россией».

Кроме того, ранее президент Украины Владимир Зеленский, не вдаваясь в подробности уголовных дел, возбужденных против Михаила Саакашвили, обвинил грузинские власти в попытке убить бывшего президента, который с мая прошлого года лечится от различных заболеваний в тбилисской клинике Vivamedi.

Представители практически всех оппозиционных партий Грузии в ответ на демарш ГМ заявили, что обязательно примут участие в мероприятиях 24 февраля. Многие грузинские политики уже отправились в Киев.

По неофициальным данным, на стороне вооруженных сил Украины воюют около 2 тыс. грузинских добровольцев. В марте прошлого года президент Зеленский отозвал из Тбилиси украинского посла после решения премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили запретить вылет добровольцев в Киев чартерным рейсом.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Георгий Двали, Тбилиси