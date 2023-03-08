Зеленский пожелал Грузии «демократического успеха» на фоне протестов

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к протестующим в Грузии. Он поблагодарил их за использование на митингах флагов и гимна Украины. Господин Зеленский пожелал Грузии «демократического успеха».

«Нет такого украинца, который не желал бы успеха нашей дружественной Грузии. Демократического успеха. Европейского успеха»,— сказал господин Зеленский в обращении. Оно опубликовано на его сайте. «Мы хотим быть в Евросоюзе — и будем. Мы хотим, чтобы Грузия была в Евросоюзе, и я уверен — будет. Мы хотим, чтобы Молдова была в Евросоюзе, и я уверен — будет»,— добавил украинский президент.

В Тбилиси продолжаются акции протеста из-за рассмотрения закона об иностранных агентах. Сегодня, 8 марта, протесты проходили возле здания парламента — демонстранты разбили в здании окна и закидывали туда петарды. Полиция применила водометы и слезоточивый газ.

О ситуации в Грузии – в материале «Ъ» «У Грузии уже не та мечта».

Леонид Уварчев