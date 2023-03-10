Парламент Грузии на фоне массовых протестов провалил рассмотрение законопроекта об иноагентах

Грузинские парламентарии прекратили рассмотрение двух законопроектов об иноагентах — «О регистрации иностранных агентов» и «О прозрачности иностранного влияния». Первый был отозван из парламента, а по второму в ходе второго чтения большинство депутатов проголосовали против. Эти законодательные инициативы вызвали массовые протесты в стране.

Во время голосования по законопроекту «О прозрачности иностранного влияния» один депутат высказался за его принятие, против — 35. Еще 58 парламентариев воздержались от голосования, сообщает телеканал Rustavi.

Проект закона о «прозрачности иностранного влияния» грузинский парламент одобрил в первом чтении 7 марта. Решение спровоцировало массовые протесты. 8 марта демонстранты окружили здание парламента и забрасывали в окна бутылки и петарды, а спецназ применил водометы и слезоточивый газ. Вчера, 9 марта, МВД Грузии сообщило о том, что были задержаны 133 человека.

Представители оппозиции характеризовали законопроект как пророссийский. Документ раскритиковали ЕС и США. Вашингтон заявил, что закон был «вдохновлен Кремлем». В Москве подчеркнули, что не имеют отношения к инициативе, и напомнили, что в США закон об иноагентах действует с 1930-х годов.

Утром 9 марта представители правящей партии «Грузинская мечта» и общественного движения «Сила народа» заявили, что законопроект будет отозван из парламента. «Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения. На законопроект был наклеен ложный ярлык российского закона, а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса»,— говорилось в сообщении.

Законопроект «О регистрации иностранных агентов», наиболее приближенный к американской версии нормы (FARA), парламент не рассматривал. На фоне протестов инициаторы обратились в парламент с просьбой отозвать инициативу. «Принимаем к сведению обращение инициаторов об отзыве законопроекта, который касается так называемого перевода американского FARA, и он отозван»,— сказал Шалва Папуашвили.

Григорий Лейба