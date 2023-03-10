Лавров сравнил протесты против закона об иноагентах в Грузии с майданом

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что протесты против принятия закона об иноагентах в Тбилиси очень напоминают ему украинскую революцию. Господин Лавров считает, что ситуация вокруг документа была поводом для «попытки силовой смены власти».
Сергей Лавров
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Очень похоже на киевский "майдан". Никаких сомнений нет, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере 20% всего-навсего от своего бюджета, был лишь поводом, для того чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти»,— сказал Сергей Лавров в эфире «Первого канала» (цитата по ТАСС).
В последние дни в Грузии проходят массовые протесты против законопроекта об иноагентах, которые вылились в стычки митингующих с полицией. Силовые органы разгоняли протестующих водометами и слезоточивым газом. В итоге власти согласились с требованиями оппозиции и специально провалили законопроект во втором чтении.
Грузинская оппозиция называла его аналогом российского законодательства об иноагентах. Позже в парламент внесли другую версию законопроекта, скопированного с американского закона. Власти страны называли это более мягким вариантом документа, однако грузинская оппозиция не согласилась. Законопроект также не стали принимать.
Подробнее — в материале «Ъ» «"Грузинская мечта" отказалась от иноагентов».