Лавров сравнил протесты против закона об иноагентах в Грузии с майданом

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что протесты против принятия закона об иноагентах в Тбилиси очень напоминают ему украинскую революцию. Господин Лавров считает, что ситуация вокруг документа была поводом для «попытки силовой смены власти».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Очень похоже на киевский "майдан". Никаких сомнений нет, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере 20% всего-навсего от своего бюджета, был лишь поводом, для того чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти»,— сказал Сергей Лавров в эфире «Первого канала» (цитата по ТАСС).

В последние дни в Грузии проходят массовые протесты против законопроекта об иноагентах, которые вылились в стычки митингующих с полицией. Силовые органы разгоняли протестующих водометами и слезоточивым газом. В итоге власти согласились с требованиями оппозиции и специально провалили законопроект во втором чтении.

Грузинская оппозиция называла его аналогом российского законодательства об иноагентах. Позже в парламент внесли другую версию законопроекта, скопированного с американского закона. Власти страны называли это более мягким вариантом документа, однако грузинская оппозиция не согласилась. Законопроект также не стали принимать.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Грузинская мечта" отказалась от иноагентов».

Олеся Павленко