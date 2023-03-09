Закон об иноагентах отозвался протестами

В Грузии отозвали закон об иноагентах. Из-за него несколько дней продолжались массовые протесты. При этом авторы инициативы не намерены окончательно от нее отказываться. В партии «Грузинская мечта» заявили, что смысл законопроекта исказили. И позднее там планируют объяснить общественности, зачем нужен этот документ. 7 марта законопроект приняли в первом чтении. Он предполагает, что статус агентов иностранного влияния получат те юридические лица и СМИ, у которых более 20% доходов будут поступать из-за рубежа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

После этого на улицы Тбилиси вышли несколько тысяч человек. По оценкам оппозиции, число участников акции достигало 40 тыс. Ночью протестующие штурмовали парламент, после чего полиция применила слезоточивый газ, акустические пушки и водометы.

В итоге было заведено несколько уголовных дел, говорит корреспондент “Ъ” в Тбилиси Георгий Двали:

«8 марта МВД Грузии сообщило, что в ходе столкновения демонстрантов с полицией в ночь на среду у здания парламента 66 активистов оппозиции арестованы по обвинениям в злостном сопротивлении законным требованиям полиции. По Административному кодексу им грозит крупный штраф, либо лишение свободы от нескольких суток до нескольких недель. Но возбуждены несколько уголовных дел против активистов, которые использовали "коктейли Молотова" в ходе столкновения в ночь на среду. При этом МВД утверждает, что около 50 сотрудников полиции получили ранения, а сама акция, начавшаяся вечером 7 марта на проспекте Руставели "приобрела насильственный характер", и именно поэтому МВД "было вынуждено применить пропорциональную силу"».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла, что, если парламент окончательно одобрит закон, она наложит на него вето. Почему документ вызвал такие споры? “Ъ FM” обсудил это с политологом, специалистом по Грузии Джонни Меликяном:

«В Грузии после зимней спячки начался новый сезон политической борьбы . На фоне сложностей с Брюсселем и Вашингтоном, неполучением статуса кандидата, начались все эти процессы — инициировали законопроект об иноагентах, хотя их на самом деле два. Давление на власти страны изнутри и извне достаточно велико — то есть это и дело Саакашвили, и украинский кризис, и нежелание Грузии еще больше ухудшать ситуацию в российско-грузинских отношениях.

Такая осторожная политика Тбилиси вызвала критику. На этом фоне власти подумали, что можно бороться с их противниками — оппозиционными СМИ. Все будет зависеть от того, насколько молодежь, вышедшая на улицы, сможет и дальше поддерживать градус напряжения».

В Госдепе США не исключали введения санкций Вашингтона против представителей грузинских властей из-за ситуации вокруг принятия закона об иноагентах. Там отметили, что он «вдохновлен Кремлем». А глава внешнеполитической службы Евоюсоюза Жозеп Боррель заявил, что одобрение в Грузии Закона «О прозрачности иностранного влияния» противоречит ее стремлению вступить в ЕС. По его словам, это может привести к серьезным негативным последствиям для отношений между Брюсселем и Тбилиси.

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Андрей Загорский, Даниил Бабкин