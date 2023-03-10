Брянский губернатор сообщил об артиллерийском обстреле поселка Белевица

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об очередном обстреле территории региона со стороны Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Богомаз

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Александр Богомаз

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Сегодня ВСУ произвели артиллерийский обстрел поселка Белевица Погарского района. Пострадавших и разрушений объектов гражданской инфраструктуры нет»,— написал господин Богомаз в своем Telegram-канале. Населенный пункт расположен примерно в 20 км от границы. Оперативные службы работают на месте.

Вчера, 9 марта, в районе поселка Навля в Брянской области система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник самолетного типа. Также в деревне от обстрела пострадал жилой дом Раковка Климовского района.

Приграничные районы России с начала специальной военной операции регулярно подвергаются обстрелам. На границе с Украиной возведены оборонительные сооружения.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж