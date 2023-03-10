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Коммерсантъ FM
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Брянский губернатор сообщил об артиллерийском обстреле поселка Белевица

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об очередном обстреле территории региона со стороны Украины.

Александр Богомаз

Александр Богомаз

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Александр Богомаз

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Сегодня ВСУ произвели артиллерийский обстрел поселка Белевица Погарского района. Пострадавших и разрушений объектов гражданской инфраструктуры нет»,— написал господин Богомаз в своем Telegram-канале. Населенный пункт расположен примерно в 20 км от границы. Оперативные службы работают на месте.

Вчера, 9 марта, в районе поселка Навля в Брянской области система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник самолетного типа. Также в деревне от обстрела пострадал жилой дом Раковка Климовского района.

Приграничные районы России с начала специальной военной операции регулярно подвергаются обстрелам. На границе с Украиной возведены оборонительные сооружения.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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