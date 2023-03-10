Брянский губернатор сообщил об артиллерийском обстреле поселка Белевица

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об очередном обстреле территории региона со стороны Украины.
Александр Богомаз
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
«Сегодня ВСУ произвели артиллерийский обстрел поселка Белевица Погарского района. Пострадавших и разрушений объектов гражданской инфраструктуры нет»,— написал господин Богомаз в своем Telegram-канале. Населенный пункт расположен примерно в 20 км от границы. Оперативные службы работают на месте.
Вчера, 9 марта, в районе поселка Навля в Брянской области система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник самолетного типа. Также в деревне от обстрела пострадал жилой дом Раковка Климовского района.
Приграничные районы России с начала специальной военной операции регулярно подвергаются обстрелам. На границе с Украиной возведены оборонительные сооружения.
Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».