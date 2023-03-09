Брянский губернатор сообщил о повреждении дома при обстреле со стороны Украины

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что вооруженные силы Украины обстреляли деревню Раковка Климовского района. В результате обстрела никто не пострадал, но были повреждены жилой дом и хозяйственная постройка.

«Сегодня ВСУ произвели обстрел деревни Раковка Климовского района. Пострадавших нет. В результате попадания снаряда поврежден жилой дом и хозяйственная постройка. Оперативные службы работают на месте»,— написал глава региона в Telegram.

2 марта группа диверсантов проникла с территории Украины в села Сушаны и Любечане Брянской области. Ответственность за нападение на себя взял «Русский добровольческий корпус», воюющий на стороне украинских вооруженных сил. При обстреле со стороны диверсантов погибли двое мужчин, был ранен мальчик десяти лет.

Анастасия Ларина