Над брянским поселком Навля сбит беспилотник

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что в районе поселка Навля система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник самолетного типа.

По словам губернатора, беспилотник уничтожен. На месте работают оперативные службы, пострадавших и разрушений нет. Судя по публичным картам, поселок Навля расположен в 53 км от Брянска и примерно в 60 км от границы с Сумской областью Украины.

Ранее сегодня, 9 марта, от обстрела со стороны Украины пострадал дом в деревне Раковка Климовского района Брянской области. Пострадавших в результате обстрела нет.

Приграничные районы России с начала специальной военной операции регулярно подвергаются обстрелам. Сегодня о громких звуках сообщили жители удаленной от границы Липецкой области. По данным властей, системы ПВО в регионе не срабатывали, а люди слышали звуки пролетавших над областью в южном направлении самолетов.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж