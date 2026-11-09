МИД Китая отверг обвинения в слежке за главой Nvidia Дженсеном Хуангом
Китай отверг обвинения в причастности к слежке за генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом. По словам представителя МИДа страны Го Цзякуня, они направлены на то, чтобы очернить КНР.
«Мы уже давали комментарии по этому поводу. Так называемые обвинения в шпионаже в пользу Китая необоснованны. Это не что иное, как клевета в адрес Китая»,— заявил представитель министерства на брифинге (цитата по Associated Press).
Поводом для комментария стала статья газеты The New York Times (NYT), раскрывшая любовную связь Дженсена Хуанга с предпринимательницей из Китая Элис Хуанг, которую подозревают в работе на разведку КНР. По информации собеседников NYT, она помогла властям КНР получить доступ к новейшим микрочипам для искусственного интеллекта, экспорт которых из США в Китай запрещен еще с 2022 года по «соображениям национальной безопасности». Днем ранее господин Хуанг признался в супружеской измене. Уходить в отставку он не намерен. Nvidia сообщила, что проведет независимое расследование.
В 2025 году Дженсен Хуанг дал интервью телеканалу CNBC, где утверждал, что экспортировать чипы в Китай «просто необходимо», если США хотят стать мировым лидером в области искусственного интеллекта (ИИ).