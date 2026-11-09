«Зеркало современной ювелирной действительности»

Еще один несомненный плюс недели в том, что мероприятие живое. Все дни по выставкам активно ходит публика: и профессионалы, и просто любители украшений. Чего хотелось бы больше, так это оригинальности. Рядом с действительно интересными находками хватает работ, при взгляде на которые возникает стойкое ощущение, что мы это уже видели, причем неоднократно.