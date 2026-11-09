«Зеркало современной ювелирной действительности»
Анна Минакова — о Миланской ювелирной неделе
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В конце октября в Милане прошла очередная Milano Jewelry Week. Организаторы явно вдохновляются Миланской неделей дизайна и пытаются превратить ювелирную неделю в общегородское событие. К параллельной программе они привлекают бутики, галереи и другие пространства, чтобы те устраивали собственные мероприятия.
Главных площадок две — Palazzo Bovara и Palazzo Serbelloni. По замыслу организаторов, здесь можно увидеть практически все, что сегодня происходит в ювелирном мире, и слово «все» следует понимать буквально. Простые изделия из серебра соседствуют с технически виртуозными работами, где бриллианты закреплены прямо в титан, да еще и глухой закрепкой.
Дело в том, что у Milano Jewelry Week нет особых кураторских амбиций. Как и нью-йоркская ювелирная неделя, она ставит другую задачу: собрать как можно больше участников и показать, что вообще происходит в профессии. С этим она вполне справляется.
В 2026 году впервые в партнеры пригласили ювелирные арт-галереи, и идея оказалась очень удачной. Галереи из Бразилии, Гонконга, Бангкока, Италии и Южной Кореи привезли работы высокого художественного и технического уровня. Появились по-настоящему серьезные авторские высказывания.
Еще один несомненный плюс недели в том, что мероприятие живое. Все дни по выставкам активно ходит публика: и профессионалы, и просто любители украшений. Чего хотелось бы больше, так это оригинальности. Рядом с действительно интересными находками хватает работ, при взгляде на которые возникает стойкое ощущение, что мы это уже видели, причем неоднократно.
Впрочем, Milano Jewelry Week можно назвать зеркалом современной ювелирной действительности. Это хороший дайджест, который позволяет увидеть много разного в одном месте и в одно время.