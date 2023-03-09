Белгородский губернатор рассказал об окончании строительства засечной черты

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямой линии с жителями региона рассказал о завершении строительства оборонительной засечной черты на границе с Украиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Осмотр хода выполнения работ по строительству засечной белгородской черты в декабре 2022 года

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области Осмотр хода выполнения работ по строительству засечной белгородской черты в декабре 2022 года

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области

«Мы ее завершили уже давно. Я надеюсь, противник видит, в каком объеме и в каком качестве она построена. Он должен понимать, что ему будет крайне сложно, если он будет принимать необдуманные действия»,— сказал господин Гладков в ходе прямого эфира в «ВК».

Также губернатор подчеркнул, что из областного бюджета не тратились деньги на строительство засечной черты. Ранее областные власти рассказали, что ее стоимость составила почти 10 млрд руб. «В текущих условиях мы бы не смогли потратить такие деньги»,— отметил Вячеслав Гладков.

О строительстве оборонительной черты в Белгородской области стало известно в конце октября 2022 года, когда Вячеслав Гладков опубликовал в своем Telegram-канале несколько кадров с защитными сооружениями. На них были видны тетраэдры из бетона, которые установили в два ряда рядом с проселочными дорогами у лесополос.

Сергей Толмачев, Воронеж