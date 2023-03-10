FT: Украина получила и готовит к эксплуатации американский комплекс ПВО Patriot

Украина получила один из двух обещанных США зенитно-ракетных комплексов Patriot, но пока не использует его, сообщила газета The Financial Times со ссылкой на секретаря СНБО Украины Алексея Данилова. Газета пишет, что Украина также должна получить несколько пусковых установок Patriot из Нидерландов, но их количество не называется.

В декабре 2022 года США обещали передать Украине ЗРК Patriot. В январе 2023 года поставки этого вооружения также анонсировали в Германии и Нидерландах. 7 марта глава Минобороны Мариуш Блащак заявил, что ЗРК прибыли на Украину, но позже в его ведомстве опровергли эту информацию.

О том, что происходит на 380-й день после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко