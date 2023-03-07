Министр обороны Польши: комплексы Patriot уже прибыли на Украину

Благодаря Польше Украина получила зенитно-ракетные комплексы Patriot и первые танки Leopard, сообщил глава польского Минобороны Мариуш Блащак. Их количество он не назвал. Министр уточнил, что с начала военных действий Польша передала Украине вооружений на €2,2 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мариуш Блащак

Фото: Johanna Geron, Reuters Мариуш Блащак

Фото: Johanna Geron, Reuters

«Я должен подчеркнуть, что благодаря усилиям Польши батареи Patriot или первые танки Leopard, среди прочего, уже достигли Украины. Мы являемся не только основным пунктом передачи помощи, но и одним из крупнейших доноров»,— рассказал господин Блащак в интервью газете Razon.

Отправка Patriot планировалась в рамках пакета военной помощи от США, объявленного 21 декабря 2022 года. В январе по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Берлин также направит Киеву системы Patriot. 16 января украинские военные прибыли в США для обучения применению комплексов, в тот же день аналогичные учения начались в ФРГ. Премьер Нидерландов Марк Рютте также говорил о намерении передать Украине комплексы Patriot.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер