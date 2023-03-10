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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 380-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 10 марта

Власти Крыма готовят список имущества украинских олигархов, подлежащего национализации. Резолюция о расследовании взрывов на «Северных потоках» будет вынесена на голосование Совбеза ООН. Члены Сената США предлагают ввести эмбарго на импорт российского урана. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:46. Европейский союз, по состояние на март 2023 года, заморозил €20,9 млрд активов граждан России, подпавших под санкции — Bloomberg.

9:42. Россия должна вывезти или ликвидировать на месте боеприпасы, хранящиеся в Приднестровье — министр обороны Молдавии Анатолий Носатый.

9:34. Заявка на прокачку российского газа в Европу через газоизмерительную станцию «Суджа» сохраняется 10 марта на уровне 42,4 млн куб. м — данные газотранспортного оператора Украины.

9:31. Объект энергетической инфраструктуры разрушен в Днепропетровской области в результате обстрела, три населенных пункта района частично обесточены — глава областной военной администрации Сергей Лысак.

9:29. Украина получила одну из двух систем противоракетной обороны Patriot, обещанных ей США и Германией, но пока она не введена в строй, также ожидается поставка нескольких систем Patriot из Нидерландов — The Financial Times.

8:43. Украина может потерять место в совместной с Испанией и Португалией заявке на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года — The Athletic.

8:39. Командование японских сухопутных сил предложило поставить Украине реактивные системы залпового огня MLRS, которые предполагается снять с вооружения к 2029 финансовому году, однако решение пока не принято, поскольку в стране действует запрет на экспорт вооружений в зоны конфликтов — газета Nikkei.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:32. Квартира президента Украины Зеленского в Ливадии будет передана малообеспеченным или многодетным — глава Крыма Сергей Аксенов.

8:25. Дополнительный список имущества украинских олигархов в Крыму, подлежащего национализации, будет готов в конце марта — глава региона Аксенов.

8:21. Голосование по резолюции о международном расследовании подрыва газопроводов «Северный поток» может состояться в Совете Безопасности ООН в конце марта — первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

8:14. Ближайшие месяцы станут ключевыми в конфликте на Украине, ситуация, которая сложится на поле боя в этот период, станет основой для мирных переговоров — директор ЦРУ США Уильям Бернс.

8:12. Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий внесла законопроект о введении эмбарго на импорт российского урана.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 379-й

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