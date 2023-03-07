В Минобороны Польши опровергли информацию о прибытии Patriot на Украину

В Министерстве обороны Польши сообщили, что высказывание главы ведомства Мариуша Блащака о поставках ЗРК Patriot на Украину было неверно истолковано. Комплексы еще не достигли Украины, пишет «Укринформ» со ссылкой на польское военное ведомство. О том, что комплексы не достигли Украины, сообщили и в ВСУ. Ранее испанская La Razon опубликовала интервью господина Блащака, где тот сообщил, что «благодаря усилиям Польши батареи Patriot или первые танки Leopard среди прочего уже достигли Украины».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мариуш Блащак на фоне ЗРК Patriot

Фото: Kacper Pempel, Reuters Мариуш Блащак на фоне ЗРК Patriot

Фото: Kacper Pempel, Reuters

«Намерение вице-премьер-министра, министра национальной обороны Мариуша Блащака заключалось в том, чтобы указать, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче батареи Patriot»,— указали в польском Минобороны.

В ВСУ подчеркнули, что публично объявят о поступлении ЗРК в войска после того, как их протестирует командующий украинскими воздушными силами (ВС). «Patriot способен сбивать цели на расстоянии до 150 км, аэродинамические цели. Баллистика меньше — 40 км. Поэтому наберемся терпения и будем ожидать, когда эта новость будет действительно уже в Украине»,— заявил спикер ВС ВСУ Николай Олещук в эфире телемарафона.

Поставки ЗРК Patriot на Украину запланированы в рамках пакета военной помощи США от 21 декабря 2022 года. Уже в январе канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что системы Киеву направит и Берлин. О намерении передать ЗРК Украине также сообщил премьер Нидерландов Марк Рютте.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба