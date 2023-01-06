Германия отправит Украине боевые машины пехоты Marder и ЗРК Patriot

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц договорились отправить на Украину боевые машины пехоты (БМП) Bradley и Marder американского и немецкого производства соответственно. Кроме того, Берлин намерен передать Киеву батарею зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot — в дополнение к тем, которые будут поставлены Вашингтоном. Кроме того, Германия и Великобритания сообщили, что продолжают изучать вопрос возможной передачи танков Украине.

Во время переговоров господина Байдена и господина Шольца стороны договорились «продолжать оказывать Украине необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько потребуется». «С этой целью США намерены поставлять Украине БМП Bradley, а Германия — БМП Marder»,— говорится в совместном заявлении. Стороны также вновь выразили поддержку суверенитета и независимости Украины и подтвердили «непоколебимую солидарность с Украиной».

В Лондоне состоялась встреча министров иностранных дел Великобритании и Германии Джеймса Клеверли и Анналены Бербок. На пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможных поставках танков, они сообщили, что продолжают обсуждать с Украиной, что им необходимо. Господин Клеверли отметил, что танки «могут быть частью» поддержки, передает Evening Standard. Госпожа Бербок заявила, что союзникам необходимо «постоянно смотреть, что еще можно сделать, особенно в плане военной поддержки».

Десятки БМП Bradley могут войти в новый пакет помощи США, который будет объявлен сегодня, 6 января, сообщали американские СМИ. Стоимость пакета может стать рекордной — $2,85 млрд.

О решении Франции передать Украине танки — в материале «Ъ» «Франция прорвала танковую блокаду».

Леонид Уварчев