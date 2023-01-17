Премьер Нидерландов объявил о намерении передать Украине комплексы Patriot

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на встрече с президентом США Джо Байденом сообщил, что страна намерена присоединиться к инициативе Соединенных Штатов и Германии по поставкам Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.

«У нас есть намерение присоединиться к тому, что вы делаете с Германией по проекту Patriot, системы противовоздушной обороны. Мне кажется важным, чтобы мы к этому присоединились»,— заявил господин Рютте (цитата по «РИА Новости»).

До встречи с Джо Байденом премьер-министр Нидерландов обсудил поставки Patriot Украине с канцлером Германии Олафом Шольцем. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что правительство Нидерландов в скором времени примет окончательное решение по этому вопросу.

Patriot вошел в новый пакет военной помощи США, объявленный 21 декабря 2022 года. 6 января по итогу переговоров с Джо Байденом Олаф Шольц объявил, что Берлин также направит Украине Patriot в дополнение к американским поставкам. 16 января украинские военные прибыли в США для обучения применению Patriot. Аналогичные учения в тот же день стартовали в Германии.

Лусине Баласян