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Коммерсантъ FM
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Аксенов рассказал о ходе строительства нестандартной оборонной линии в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил в интервью «РИА Новости», что строительство оборонительной линии в регионе идет по плану, с учетом боевого опыта военнослужащих.

Господин Аксенов заявил, что власти региона подходят к строительству фортификационных сооружений нестандартно и «асимметрично». Он уточнил, что эта тема не может быть в полной мере раскрыта в публичном поле.

«Поэтому еще раз говорю: береженого Бог бережет. И я в позиции всегда выступаю: хочешь мира — готовься к войне. Поэтому лучше мы будем готовы. И крымчане, и вся Россия будет спать спокойно в этом отношении»,— заключил глава республики.

Господин Аксенов сообщил о начале строительства оборонительной линии в Крыму в ноябре прошлого года. Власти Крыма заявляли, что фортификационные сооружения планируется достроить к середине апреля. 22 февраля глава региона сообщил, что президент России Владимир Путин одобрил фортификацию Крыма.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ведет подготовку к военному захвату Крыма. По его словам, люди для этого обучаются не только на Украине, но и на площадках других государств. В декабре прошлого года начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что Крым «будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией».

За последствиями военного конфликта на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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