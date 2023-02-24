Зеленский заявил о подготовке к захвату Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке к военному захвату Крыма. По словам господина Зеленского, люди для этого обучаются не только на Украине, но и на площадках других государств. Так он ответил на вопрос о шансах захвата полуострова в нынешнем году во время пресс-конференции. Каких-либо сроков он не назвал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Gleb Garanich, Reuters Владимир Зеленский

Фото: Gleb Garanich, Reuters

«Есть военные шаги, мы к ним готовимся... Мы готовимся технически, оружием, усилением, формированием бригад, формированием бригад наступления разной категории и разного характера, отправляем людей на обучение, не только на Украине, вы знаете, на площадках других государств»,— заявил президент Украины (цитата по ТАСС).

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. Большинство государств—членов ООН не признало крымский референдум. После присоединения полуострова Запад начал вводить санкции против России.

В декабре 2022 года начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что Крым «будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией». Тем временем в Пентагоне усомнились, что Украина сможет отвоевать Крым у России в ближайшем будущем. Об этом в феврале сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

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Мария Федотова