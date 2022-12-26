Глава украинской разведки заявил, что Крым будет возвращен «и силой, и дипломатией»

Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев вернет назад все утраченные территории. По его словам, Крым «будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Буданов

Фото: Офис Президента Украины Кирилл Буданов

Фото: Офис Президента Украины

«Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках»,— сказал господин Буданов в интервью изданию LIGA.net.

Он не ожидает «коренного изменения ситуации» в ближайшее время. «Для этого есть ряд объективных причин. Россия находится сейчас в тупике, и единственное место, где она еще "пытается пытаться" наступать,— это Бахмут. Особых успехов на этом направлении не имеют»,— утверждает глава украинской разведки.

В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский допустил возвращение Крыма невоенным путем. В декабре он заявил, что к дипломатическому урегулированию военного конфликта можно вернуться в случае отвода российских войск к границам 1991 года. Президент РФ Владимир Путин вчера, 25 декабря, сказал о готовности договариваться о «приемлемых развязках» на Украине.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер