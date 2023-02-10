Премьер Словакии пообещал выполнить просьбу Зеленского о поставках МиГ-29

В ходе вчерашнего саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский попросил премьера Словакии Эдуарда Хегера о поставке истребителей МиГ-29. Господин Хегер пообещал «сделать все возможное, чтобы выполнить эту просьбу», передает местное издание Teraz.

Господин Зеленский во время личной встречи с премьером Словакии проинформировал его о ситуации на Украине, а также о том, что ожидает «усиления российского наступления в ближайшие недели». «Он обратился к нам по поводу МиГ-29. Я сказал ему, что мы будем вести переговоры об этом внутри страны, и общественность будет проинформирована об итогах этих переговоров»,— рассказал господин Хегер.

Он добавил, что также нужно будет обсудить эти поставки на уровне ЕС. На вопрос о том, когда Киев может получить МиГ-29, словацкий премьер конкретного ответа не дал, но заверил, что его правительство «заинтересовано в скорейшем окончании переговоров» на эту тему.

Украина говорила, что ей нужно около 180 истребителей. Президент США Джо Байден отказался поставлять Киеву истребители F-16, заявив, что они должны остаться в США. В Белом доме поясняли, что поставляют только критически важное вооружение. Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил, что его страна поставит истребители Украине.

О поддержке Украины странами Запада — в материале «Ъ» «Владимир Зеленский вовлекся в турне».

Лаура Кеффер