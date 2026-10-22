Дмитриев допустил сделки с Европой по дизелю
Россия может заключить со странами Европы сделки о продаже дизельного топлива, если поступит такой запрос, считает спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Я думаю, если запросы соответствующие поступят, это вполне возможно»,— сказал господин Дмитриев в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума (цитата по ТАСС).
9 октября президенты России и США договорились о поставках российского ДТ на мировой и американский рынки. Минфин США выдал для этого необходимую лицензию. В октябре Россия планирует поставить на американский и мировой рынок более 300 тыс. т дизеля. До конца года объем экспорта может вырасти до 3–3,5 млн т в месяц. По словам Владимира Путина, сделка по дизелю снизила мировые цены на 5–6%.