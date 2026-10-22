Франция сообщила о первой в истории смерти человека от вируса Шамонда
Министерство сельского хозяйства Франции сообщило о первом в истории случае заражения человека вирусом Шамонда. Прежде этот вирус поражал только животных, преимущественно крупный рогатый скот, овец и коз. Заразившийся пациент, который проходил лечение в Лионе, скончался. Несмотря на это, министерство заверяет, что угрозы для населения пока нет.
Как установили специалисты, мужчина заразился в восточной Франции. Там весной и летом была высокая активность вируса Шамонда среди коров и овец. Вирус Шамонда, изначально обнаруженный в Нигерии в 1960-х годах и распространяемый кровососущими насекомыми — мокрецами, вызывает у животных сильную лихорадку, вялость, диарею, поражает нервную систему.
Вакцины от вируса пока нет, но животные обычно выздоравливают сами за несколько дней. У заразившегося мужчины вирус вызвал серьезные неврологические осложнения. Их природа сейчас изучается. Врачи считают, что умерший мужчина страдал от другого серьезного заболевания и имел тяжелую форму иммунодефицита.
Специалисты продолжают лабораторные экспертизы и по завершении их опубликуют подробный отчет и окончательные медицинские выводы. На данном этапе Министерство сельского хозяйства говорит об отсутствии риска употребления животноводческой продукции.