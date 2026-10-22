Франция сообщила о первой в истории смерти человека от вируса Шамонда

Вакцины от вируса пока нет, но животные обычно выздоравливают сами за несколько дней. У заразившегося мужчины вирус вызвал серьезные неврологические осложнения. Их природа сейчас изучается. Врачи считают, что умерший мужчина страдал от другого серьезного заболевания и имел тяжелую форму иммунодефицита.