«Пример крайне плохого управления»
Анна Минакова — о том, как мемуары Виржини Виар ударили по репутации Chanel
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Осенью вышла книга Виржини Виар «Один взгляд. Одна жизнь в Chanel». Это воспоминания о почти 40 годах работы в доме и весьма некрасивом увольнении в 2024 году. Пока книга существует только на французском, но её уже успели обсудить на всех языках, а некоторые из тех, кто французским не владеет, нашли способы ознакомиться с содержанием и написать рецензии.
История, конечно, вопиющая. Виар пришла в Chanel еще в 1986 году, больше 30 лет была правой рукой Карла Лагерфельда, а после его смерти возглавила творческое направление дома. И вот 5 июня 2024 года совладелец Chanel Ален Вертхаймер, один из двух братьев, которым принадлежит компания, приглашает её на обед и сообщает об увольнении. После десерта предлагает подписать бумаги, а на следующий день ей доставляют домой личные вещи в коробках.
Chanel, конечно, секта, а Виржини Виар была совершенно типичной сектанткой, для которой работа давно перестала быть просто работой. В книге она признается, что Chanel был стержнем всего её существования. Особенно показателен другой эпизод. Уже после увольнения Виар читает статью, где история Chanel делится на эпохи Коко Шанель, Карла Лагерфельда и нового дизайнера Матьё Блази. Её имени там просто нет.
Вообще вопрос касается и этичности, и деловых качеств самих братьев Вертхаймер. Умудриться так расстаться с человеком, который десятилетиями был частью компании, и получить в результате книгу, наносящую ощутимый репутационный ущерб — это пример крайне плохого управления. Тем более что финансовые результаты при Виар были блестящими: выручка Chanel выросла с $12,3 млрд в 2019 году до рекордных $19,7 млрд в 2023-м.
Другое дело, что самой Виржини, к сожалению, не хватило харизмы и какого-то собственного безумного стиля, отличавшего не только Карла Лагерфельда, но и многих великих дизайнеров.