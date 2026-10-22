«Пример крайне плохого управления»

История, конечно, вопиющая. Виар пришла в Chanel еще в 1986 году, больше 30 лет была правой рукой Карла Лагерфельда, а после его смерти возглавила творческое направление дома. И вот 5 июня 2024 года совладелец Chanel Ален Вертхаймер, один из двух братьев, которым принадлежит компания, приглашает её на обед и сообщает об увольнении. После десерта предлагает подписать бумаги, а на следующий день ей доставляют домой личные вещи в коробках.