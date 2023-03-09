Главные новости к утру 9 марта

В Тбилиси всю ночь продолжались протесты против законопроекта об иноагентах. Полиции удалось разогнать демонстрантов с площади перед парламентом. Правоохранительные органы использовали слезоточивый газ и водометы. О ситуации в стране

Фотогалерея Столкновения в Грузии Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах. Вечером у здания парламента начался митинг Фото: Reuters / Irakli Gedenidze В столкновениях участвовали около 5 тыс. сторонников оппозиции и сотни военнослужащих части специального назначения МВД Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Для разгона демонстраций полиция применила водометы и слезоточивый газ, в ответ протестующие начали кидать в силовиков и здание парламента бутылки с зажигательной смесью и камни, а также строили баррикады Фото: Reuters / Irakli Gedenidze На акции протеста в Тбилиси 7 марта за мелкое хулиганство и противодействие полиции были задержаны 66 человек Фото: Reuters / Zurab Javakhadze Согласно проекту закона «о прозрачности иностранного влияния», иноагентами будут признаваться некоммерческие организации и СМИ, у которых более 20% годового дохода составляет зарубежное финансирование Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Организации будут обязаны зарегистрироваться как агенты и ежегодно подавать финансовую декларацию. В случае нарушения им будет грозить штраф в размере 25 тыс. лари (примерно $9,5 тыс.) Фото: Zurab Tsertsvadze / AP Второй законопроект «О регистрации иностранных агентов» предусматривает не только административную, но и уголовную ответственность. Любое физическое и юридическое лицо с иностранным финансированием (кроме дипломатов, консулов и должностных лиц иностранного государства) будет обязано зарегистрироваться в качестве «иностранного агента» Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Оппозиция обвиняет власти в поддержке инициатив под влиянием России Фото: Zurab Tsertsvadze / AP Закон об иноагентах поддержала правящая партия «Грузинская мечта», но против него выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить на законопроект вето Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты не исключают возможности введения санкций в отношении властей Грузии в связи с ситуацией, вызванной законом об иностранных агентах Фото: Zurab Tsertsvadze / AP Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что закон противоречит стремлению Грузии вступить в Евросоюз. По его мнению, закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Против закона также высказалась американский посол в Грузии Келли Дегнан Фото: Zurab Tsertsvadze / AP По словам депутата партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили, после принятия в первом чтении законы будут отправлены для экспертизы в Венецианскую комиссию Совета Европы, которая до этого раскритиковала аналогичные российские законы об иноагентах Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал демонстрантов «фашистами» Фото: AP Лидер оппозиционной партии Грузии «Стратегия Агмашенебели» Гиоргий Вашадзе сообщил, что 8 марта на площади перед парламентом в Тбилиси протестующие соберутся на новую акцию против закона об иностранных агентах Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Пострадавшие в результате столкновений с полицией Фото: Reuters / Zurab Javakhadze Полиция применяет водометы для разгона демонстрантов Фото: AP Правоохранительные органы разгоняют демонстрантов с помощью водометов Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Следующая фотография 1 / 18 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах. Вечером у здания парламента начался митинг Фото: Reuters / Irakli Gedenidze В столкновениях участвовали около 5 тыс. сторонников оппозиции и сотни военнослужащих части специального назначения МВД Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Для разгона демонстраций полиция применила водометы и слезоточивый газ, в ответ протестующие начали кидать в силовиков и здание парламента бутылки с зажигательной смесью и камни, а также строили баррикады Фото: Reuters / Irakli Gedenidze На акции протеста в Тбилиси 7 марта за мелкое хулиганство и противодействие полиции были задержаны 66 человек Фото: Reuters / Zurab Javakhadze Согласно проекту закона «о прозрачности иностранного влияния», иноагентами будут признаваться некоммерческие организации и СМИ, у которых более 20% годового дохода составляет зарубежное финансирование Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Организации будут обязаны зарегистрироваться как агенты и ежегодно подавать финансовую декларацию. В случае нарушения им будет грозить штраф в размере 25 тыс. лари (примерно $9,5 тыс.) Фото: Zurab Tsertsvadze / AP Второй законопроект «О регистрации иностранных агентов» предусматривает не только административную, но и уголовную ответственность. Любое физическое и юридическое лицо с иностранным финансированием (кроме дипломатов, консулов и должностных лиц иностранного государства) будет обязано зарегистрироваться в качестве «иностранного агента» Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Оппозиция обвиняет власти в поддержке инициатив под влиянием России Фото: Zurab Tsertsvadze / AP Закон об иноагентах поддержала правящая партия «Грузинская мечта», но против него выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить на законопроект вето Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты не исключают возможности введения санкций в отношении властей Грузии в связи с ситуацией, вызванной законом об иностранных агентах Фото: Zurab Tsertsvadze / AP Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что закон противоречит стремлению Грузии вступить в Евросоюз. По его мнению, закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Против закона также высказалась американский посол в Грузии Келли Дегнан Фото: Zurab Tsertsvadze / AP По словам депутата партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили, после принятия в первом чтении законы будут отправлены для экспертизы в Венецианскую комиссию Совета Европы, которая до этого раскритиковала аналогичные российские законы об иноагентах Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал демонстрантов «фашистами» Фото: AP Лидер оппозиционной партии Грузии «Стратегия Агмашенебели» Гиоргий Вашадзе сообщил, что 8 марта на площади перед парламентом в Тбилиси протестующие соберутся на новую акцию против закона об иностранных агентах Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Пострадавшие в результате столкновений с полицией Фото: Reuters / Zurab Javakhadze Полиция применяет водометы для разгона демонстрантов Фото: AP Правоохранительные органы разгоняют демонстрантов с помощью водометов Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Смотреть

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что законопроект об иноагентах в Грузии ставит под угрозу евроатлантическое будущее страны. По его мнению, документ был «вдохновлен Кремлем». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне протестов в Тбилиси напоминала, что закон об иноагентах действует и в США. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил протестующих в Грузии за использование украинских флагов и пожелал Тбилиси «демократического успеха».

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