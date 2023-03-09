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Коммерсантъ FM
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Главные новости к утру 9 марта

В Тбилиси всю ночь продолжались протесты против законопроекта об иноагентах. Полиции удалось разогнать демонстрантов с площади перед парламентом. Правоохранительные органы использовали слезоточивый газ и водометы. О ситуации в стране

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Столкновения в Грузии

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7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах. Вечером у здания парламента начался митинг

7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах. Вечером у здания парламента начался митинг

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

В столкновениях участвовали около 5 тыс. сторонников оппозиции и сотни военнослужащих части специального назначения МВД

В столкновениях участвовали около 5 тыс. сторонников оппозиции и сотни военнослужащих части специального назначения МВД

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Для разгона демонстраций полиция применила водометы и слезоточивый газ, в ответ протестующие начали кидать в силовиков и здание парламента бутылки с зажигательной смесью и камни, а также строили баррикады

Для разгона демонстраций полиция применила водометы и слезоточивый газ, в ответ протестующие начали кидать в силовиков и здание парламента бутылки с зажигательной смесью и камни, а также строили баррикады

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

На акции протеста в Тбилиси 7 марта за мелкое хулиганство и противодействие полиции были задержаны 66 человек

На акции протеста в Тбилиси 7 марта за мелкое хулиганство и противодействие полиции были задержаны 66 человек

Фото: Reuters / Zurab Javakhadze

Согласно проекту закона «о прозрачности иностранного влияния», иноагентами будут признаваться некоммерческие организации и СМИ, у которых более 20% годового дохода составляет зарубежное финансирование

Согласно проекту закона «о прозрачности иностранного влияния», иноагентами будут признаваться некоммерческие организации и СМИ, у которых более 20% годового дохода составляет зарубежное финансирование

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Организации будут обязаны зарегистрироваться как агенты и ежегодно подавать финансовую декларацию. В случае нарушения им будет грозить штраф в размере 25 тыс. лари (примерно $9,5 тыс.)

Организации будут обязаны зарегистрироваться как агенты и ежегодно подавать финансовую декларацию. В случае нарушения им будет грозить штраф в размере 25 тыс. лари (примерно $9,5 тыс.)

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Второй законопроект «О регистрации иностранных агентов» предусматривает не только административную, но и уголовную ответственность. Любое физическое и юридическое лицо с иностранным финансированием (кроме дипломатов, консулов и должностных лиц иностранного государства) будет обязано зарегистрироваться в качестве «иностранного агента»

Второй законопроект «О регистрации иностранных агентов» предусматривает не только административную, но и уголовную ответственность. Любое физическое и юридическое лицо с иностранным финансированием (кроме дипломатов, консулов и должностных лиц иностранного государства) будет обязано зарегистрироваться в качестве «иностранного агента»

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Оппозиция обвиняет власти в поддержке инициатив под влиянием России

Оппозиция обвиняет власти в поддержке инициатив под влиянием России

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Закон об иноагентах поддержала правящая партия «Грузинская мечта», но против него выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить на законопроект вето

Закон об иноагентах поддержала правящая партия «Грузинская мечта», но против него выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить на законопроект вето

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты не исключают возможности введения санкций в отношении властей Грузии в связи с ситуацией, вызванной законом об иностранных агентах

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты не исключают возможности введения санкций в отношении властей Грузии в связи с ситуацией, вызванной законом об иностранных агентах

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что закон противоречит стремлению Грузии вступить в Евросоюз. По его мнению, закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что закон противоречит стремлению Грузии вступить в Евросоюз. По его мнению, закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Против закона также высказалась американский посол в Грузии Келли Дегнан

Против закона также высказалась американский посол в Грузии Келли Дегнан

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

По словам депутата партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили, после принятия в первом чтении законы будут отправлены для экспертизы в Венецианскую комиссию Совета Европы, которая до этого раскритиковала аналогичные российские законы об иноагентах

По словам депутата партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили, после принятия в первом чтении законы будут отправлены для экспертизы в Венецианскую комиссию Совета Европы, которая до этого раскритиковала аналогичные российские законы об иноагентах

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал демонстрантов «фашистами»

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал демонстрантов «фашистами»

Фото: AP

Лидер оппозиционной партии Грузии «Стратегия Агмашенебели» Гиоргий Вашадзе сообщил, что 8 марта на площади перед парламентом в Тбилиси протестующие соберутся на новую акцию против закона об иностранных агентах

Лидер оппозиционной партии Грузии «Стратегия Агмашенебели» Гиоргий Вашадзе сообщил, что 8 марта на площади перед парламентом в Тбилиси протестующие соберутся на новую акцию против закона об иностранных агентах

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Пострадавшие в результате столкновений с полицией

Пострадавшие в результате столкновений с полицией

Фото: Reuters / Zurab Javakhadze

Полиция применяет водометы для разгона демонстрантов

Полиция применяет водометы для разгона демонстрантов

Фото: AP

Правоохранительные органы разгоняют демонстрантов с помощью водометов

Правоохранительные органы разгоняют демонстрантов с помощью водометов

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

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7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах. Вечером у здания парламента начался митинг

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

В столкновениях участвовали около 5 тыс. сторонников оппозиции и сотни военнослужащих части специального назначения МВД

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Для разгона демонстраций полиция применила водометы и слезоточивый газ, в ответ протестующие начали кидать в силовиков и здание парламента бутылки с зажигательной смесью и камни, а также строили баррикады

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

На акции протеста в Тбилиси 7 марта за мелкое хулиганство и противодействие полиции были задержаны 66 человек

Фото: Reuters / Zurab Javakhadze

Согласно проекту закона «о прозрачности иностранного влияния», иноагентами будут признаваться некоммерческие организации и СМИ, у которых более 20% годового дохода составляет зарубежное финансирование

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Организации будут обязаны зарегистрироваться как агенты и ежегодно подавать финансовую декларацию. В случае нарушения им будет грозить штраф в размере 25 тыс. лари (примерно $9,5 тыс.)

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Второй законопроект «О регистрации иностранных агентов» предусматривает не только административную, но и уголовную ответственность. Любое физическое и юридическое лицо с иностранным финансированием (кроме дипломатов, консулов и должностных лиц иностранного государства) будет обязано зарегистрироваться в качестве «иностранного агента»

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Оппозиция обвиняет власти в поддержке инициатив под влиянием России

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Закон об иноагентах поддержала правящая партия «Грузинская мечта», но против него выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить на законопроект вето

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты не исключают возможности введения санкций в отношении властей Грузии в связи с ситуацией, вызванной законом об иностранных агентах

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что закон противоречит стремлению Грузии вступить в Евросоюз. По его мнению, закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Против закона также высказалась американский посол в Грузии Келли Дегнан

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

По словам депутата партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили, после принятия в первом чтении законы будут отправлены для экспертизы в Венецианскую комиссию Совета Европы, которая до этого раскритиковала аналогичные российские законы об иноагентах

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал демонстрантов «фашистами»

Фото: AP

Лидер оппозиционной партии Грузии «Стратегия Агмашенебели» Гиоргий Вашадзе сообщил, что 8 марта на площади перед парламентом в Тбилиси протестующие соберутся на новую акцию против закона об иностранных агентах

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Пострадавшие в результате столкновений с полицией

Фото: Reuters / Zurab Javakhadze

Полиция применяет водометы для разгона демонстрантов

Фото: AP

Правоохранительные органы разгоняют демонстрантов с помощью водометов

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Смотреть

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что законопроект об иноагентах в Грузии ставит под угрозу евроатлантическое будущее страны. По его мнению, документ был «вдохновлен Кремлем». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне протестов в Тбилиси напоминала, что закон об иноагентах действует и в США. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил протестующих в Грузии за использование украинских флагов и пожелал Тбилиси «демократического успеха».

Что нужно знать о законе об иноагентах, против которого протестуют в Грузии

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На фоне протестов на выезде из Грузии в РФ образовалась пробка. По информации очевидцев, сотни машин пытались пересечь границу в пункте пропуска Верхний Ларс.

Посол РФ в США Анатолий Антонов написал статью для «Ъ». По его мнению, санкционная политика стран Запада стала «бодрящим утренним душем» для России. Господин Антонов считает, что «антирыночные решения наших бывших партнеров привели к серьезной эрозии основ мировой экономики». Статья посла РФ в США

По всей Украине объявлена воздушная тревога. Взрывы произошли в Одесской, Харьковской, Львовской, Волынской, Днепропетровской и Ровенской областях.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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Минобороны США отказывается передавать в Международный уголовный суд в Гааге материалы о «возможных военных преступлениях России», сообщили источники The New York Times и сенатор Линдси Грэм. По информации газеты, Пентагон опасается создания прецедента для последующего обвинения американских военных. Россия неоднократно отрицала обвинения в военных преступлениях. О попытках проведения расследования действий РФ на Украине

Бывший глава Белгорода Антон Иванов не признал вину в получении взятки. По версии следствия, он, будучи гендиректором АО «БИК», получил автомобиль стоимостью выше 2,5 млн руб. в обмен на выгодные условия займа. О деле

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О предстоящих 9 марта важнейших событиях — в анонсах «Ъ».

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