Главные новости к утру 9 марта

В Тбилиси всю ночь продолжались протесты против законопроекта об иноагентах. Полиции удалось разогнать демонстрантов с площади перед парламентом. Правоохранительные органы использовали слезоточивый газ и водометы. О ситуации в стране
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Столкновения в Грузии
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что законопроект об иноагентах в Грузии ставит под угрозу евроатлантическое будущее страны. По его мнению, документ был «вдохновлен Кремлем». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне протестов в Тбилиси напоминала, что закон об иноагентах действует и в США. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил протестующих в Грузии за использование украинских флагов и пожелал Тбилиси «демократического успеха».
На фоне протестов на выезде из Грузии в РФ образовалась пробка. По информации очевидцев, сотни машин пытались пересечь границу в пункте пропуска Верхний Ларс.
Посол РФ в США Анатолий Антонов написал статью для «Ъ». По его мнению, санкционная политика стран Запада стала «бодрящим утренним душем» для России. Господин Антонов считает, что «антирыночные решения наших бывших партнеров привели к серьезной эрозии основ мировой экономики». Статья посла РФ в США
По всей Украине объявлена воздушная тревога. Взрывы произошли в Одесской, Харьковской, Львовской, Волынской, Днепропетровской и Ровенской областях.
США еще летом предупреждали Европу о возможной подготовке теракта на «Северных потоках», сообщили источники The Wall Street Journal. Это было связано с деятельностью трех украинцев. Утверждается, что США и ФРГ практически полностью исключили причастность РФ к диверсии.
Кроме того, The Telegraph сообщила о возможной причастности украинского бизнесмена к подрывам «Северных потоков». Газете известно имя, но она его не называет. О новых данных по диверсии
Российский союз промышленников и предпринимателей подготовил меры по снижению уголовного и административного давления на бизнес. Среди прочего он включает декриминализацию десяти статей Уголовного кодекса. О желаниях бизнеса
Минобороны США отказывается передавать в Международный уголовный суд в Гааге материалы о «возможных военных преступлениях России», сообщили источники The New York Times и сенатор Линдси Грэм. По информации газеты, Пентагон опасается создания прецедента для последующего обвинения американских военных. Россия неоднократно отрицала обвинения в военных преступлениях. О попытках проведения расследования действий РФ на Украине
Бывший глава Белгорода Антон Иванов не признал вину в получении взятки. По версии следствия, он, будучи гендиректором АО «БИК», получил автомобиль стоимостью выше 2,5 млн руб. в обмен на выгодные условия займа. О деле
США выдали ордер на арест самолета «Роснефти» стоимостью $25 млн. В качестве причины указано нарушение закона об экспортном контроле и антироссийских санкций.
«Бавария» и «Милан» вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов. Немецкая команда во втором матче 1/8 финала обыграла ПСЖ. Итальянский клуб сыграл вничью с английским «Тоттенхэмом», но вышел в следующий этап по итогам двух матчей. О матчах
О предстоящих 9 марта важнейших событиях — в анонсах «Ъ».