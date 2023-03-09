Унылый парижский ноль

В ответной встрече первого раунда play-off Лиги чемпионов «Бавария» благодаря двум голам, забитым во втором тайме, обыграла ПСЖ с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе. Это позволило мюнхенцам выйти в четвертьфинал. Еще одним участником этой стадии главного еврокубка стал «Милан», который добился нулевой ничьей в гостевом матче с лондонским «Тоттенхемом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kai Pfaffenbach, Reuters Фото: Kai Pfaffenbach, Reuters

Хотя три недели назад на чужом поле «Бавария» взяла над ПСЖ верх — 1:0, результаты парижан в последних трех турах чемпионата Франции намекали, что в их противостоянии с мюнхенцами еще ничего не ясно. «Лилль», «Марсель» и «Нант» были обыграны с общим счетом 11:5. Лионель Месси и Килиан Мбаппе, которым требовалась передышка после чемпионата мира, вроде бы набрали хорошую форму, наладили прекрасное взаимопонимание и, разумеется, вышли на поле Allianz Arena в стартовом составе. В отличие, кстати, от травмированного Неймара, который до конца сезона помочь своей команде уже не сможет.

Первая акцентированная атака с участием Мбаппе прошла у ПСЖ довольно быстро. Но первого запоминающегося момента в штрафной «Баварии» пришлось ждать минут двадцать пять. На этот раз воротам Яна Зоммера угрожал Месси, которого хозяева, между прочим, не стеснялись то и дело останавливать с помощью фолов. Однако до опасного удара в том эпизоде дело так и не дошло. А вот нападающий хозяев Джамал Мусиала, поначалу — едва ли не самый острый игрок «Баварии», — выстрелил по воротам ПСЖ практически в упор, заставив совершить эффектный прыжок Джанлуиджи Доннаруму.

Ближе к перерыву из-за травмы покинул поле ведущий защитник и капитан парижан Маркиньос, которого заменил Норди Мукиеле. Но героем эпизода и всего первого тайма через минуту оказался не этот француз, а мюнхенский голландец Маттей де Лигт. Именно он вынес мяч с линии своих ворот после грубой ошибки Зоммера, переоценившего свое мастерство в игре ногами и подарившего мяч Витинье. В общем, первый тайм в Мюнхене получился гораздо веселее, чем в Париже, где соперники довольно долго и осторожно искали в обороне друг друга слабые места.

После возобновления встречи на поле стало еще горячее. Как и следовало ожидать, пошла игра на встречных курсах, но ПСЖ действовал слишком беззубо, в то время как нападающий «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг забил гол, мгновенно отмененный бригадой итальянского арбитра Даниэле Орсато из-за того, что Томас Мюллер оказался в положении вне игры. Однако второй гол все того же Шупо-Мотинга, поразившего практически пустые ворота ПСЖ после того, как Мюллер и Леон Горецка общими усилиями отобрали мяч у замешкавшегося в собственной штафной Марко Верратти, был уже чистым. ПСЖ бросился отыгрываться, Месси подачей с углового нашел голову Серхио Рамоса, но Зоммер, уже исчерпавший лимит ошибок, доказал свою надежность.

Возможности сравнять счет, пусть и не стопроцентные у парижан были. Пусть даже замены их главного тренера Кристофа Галатье успеха не имели, и «Баварии» удалось практически не только перекрыть кислород Месси, но и абсолютно выключить из игры Мбаппе. Но в целом вторая половина матча прошла с преимуществом хозяев. Поэтому их второй гол, забитый в ходе контратаки с левого фланга аккуратным ударом в дальний нижний угол вышедшим на замену Сержем Гнабри, выглядел абсолютно логичным.

ПСЖ в очередной раз убедился, что уровень оппонентов в Лиге чемпионов гораздо выше, чем чемпионате Франции, который парижане в этом году почти наверняка выиграют. Ну а «Бавария» в четвертьфинале присоединится к «Челси» и «Бенфике», решившим свою задачу во вторник, а также «Милану». Чемпион Италии который дома обыграл «Тоттенхем» — 1:0, ответную встречу в Лондоне в численном большинстве свел вничью — 0:0. Четыре других участника следующего раунда play-off определялся на следующей неделе.

Евгений Федяков