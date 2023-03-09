Главные анонсы 9 марта

Планируется отстыковка космического корабля компании SpaceX Crew Dragon с экипажем, в состав которого входит космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина, от Международной космической станции (МКС).

Сбербанк планирует раскрыть отчетность по МСФО.

Власти США, как ожидается, представят проект одного из крупнейших военных бюджетов страны в объеме $835 млрд.

В Брюсселе (Бельгия) делегации Финляндии и Швеции обсудят с представителями Турции членство в НАТО.

В Стокгольме пройдет неформальная встреча министров торговли ЕС.

в Праге состоится инаугурация избранного президента страны Петра Павела.

В ЯНАО начнутся II Всероссийские Арктические игры.