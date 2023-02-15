Подготовка экономики к выпуску пара

Власти готовы и дальше ослаблять давление на бизнес и снижать внутренние риски предпринимателей в условиях санкций и ухудшения делового и инвестиционного климата. Такие сигналы вчера дал президент на совещании с судьями, потребовав законодательных гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования. Сами предприниматели уже готовят новые предложения о декриминализации экономических преступлений — и шансы на их учет повышаются. Пока же правительство продолжает снижать административное давление на бизнес, благодаря цифровизации госуправления избавляя некрупные компании от избыточной отчетности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Идеи РСПП по защите бизнеса, изложенные вчера главой союза Александром Шохиным, повысили свои шансы оказаться наконец реализованными

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Идеи РСПП по защите бизнеса, изложенные вчера главой союза Александром Шохиным, повысили свои шансы оказаться наконец реализованными

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Власти и бизнес продолжают обсуждать возможные пути снижения нагрузки на предпринимателей ради повышения деловой и инвестиционной активности. Хотя правительству удалось заметно снизить административное давление на бизнес за счет внедрения риск-ориентированного подхода при проверках и введения моратория на плановые контрольные мероприятия, уголовное давление остается главным предметом жалоб бизнеса государству. К таким выводам пришли вчера участники форума «Защита бизнеса от уголовного и административного давления: состояние и задачи» в РСПП. По словам главы РСПП Александра Шохина, больше всего бизнес беспокоят практики перевода гражданско-правовых споров в уголовно-процессуальную плоскость, необоснованное изъятие имущества, документов и электронных носителей, наложение арестов на имущество в ходе следственных действий, а также излишняя криминализация деяний в экономической сфере.

Отметим, что снижение уголовного давления на бизнес и декриминализация экономических преступлений были одним из пунктов программы поддержки бизнеса после начала военной операции РФ на Украине. В феврале 2022 года президент пообещал обеспечить «большую свободу предпринимательской деятельности» и предсказуемость действий правительства и в отсутствие геополитической стабильности. Работа по гуманизации уголовного законодательства началась (см. “Ъ” от 30 ноября 2022 года), однако предприниматели продолжают настаивать на более масштабных послаблениях.

Глава «Опоры России» Александр Калинин пожаловался на затяжные процедуры рассмотрения дел: если в советской практике этот срок не превышал полугода, то сейчас сроки следствия увеличены до года с возможностью неоднократного продления. Бизнес-омбудсмен Борис Титов обеспокоен ростом проблем вокруг выполнения госзакупок из-за высокой зависимости компаний от бюджетного финансирования: 85% обращений в институт уполномоченного связаны с выполнением госзаказа. Ответственность государства и бизнеса пока не сбалансирована: заказчики остаются сильной стороной и злоупотребляют этим, сетовал господин Титов. Ранее предприниматели уже сообщали о готовящихся поправках к части статей УК, связанных с мошенничеством при выполнении госконтрактов (см. “Ъ” от 22 декабря 2022 года).

Детально изучить инициативы бизнеса пообещал глава Минюста Константин Чуйченко. О том, что часть запросов бизнеса может быть удовлетворена, свидетельствует выступление президента Владимира Путина на ежегодной встрече с судьями. Он апеллировал к необходимости защиты предпринимателей от необоснованных уголовных преследований «в условиях санкционной агрессии», отметив, что избрание мер пресечения в виде домашнего ареста и залога для обвиняемых в экономических преступлениях будет способствовать дальнейшей гуманизации правосудия. Ранее с такими инициативами обращался РСПП.

Пока же Белый дом продолжает снижать административное давление на бизнес. Так, Минэкономики предложило упростить для сектора МСП отчетность перед Росстатом — соответствующий законопроект опубликован на regulation.gov.ru. Если его примут, то представителям бизнеса вместо заполнения многочисленных документов отчитываться надо будет по исчерпывающему перечню показателей — посредством ГИС «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» через госуслуги или портал МСП. Как указано в пояснительной записке, из почти 2,5 тыс. регулярных форм отчетности более 1 тыс. приходится на малый бизнес. Основную нагрузку при этом создает ведомственная отчетность, которая зачастую «собирается бессистемно, а методология ее сбора утверждается в редких случаях».

Бизнес просит дебюрократизации пошире Законопроект поддерживают в «Деловой России»: «Фактически сложилась ситуация, когда предприниматели вынуждены в разных формах отчетности предоставлять в государственные органы одни и те же сведения,— отмечает член генерального совета организации Сергей Гебель.— При этом формы регулярно меняются, у них разные сроки, а за нарушение предусмотрена довольно серьезная ответственность. В результате из-за отсутствия развитого межведомственного взаимодействия предприниматели несут повышенную финансовую нагрузку». Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, в перечне не будет показателей, статистическую информацию по которым можно сформировать с использованием административных данных. Список будет составлен так, чтобы большинству субъектов МСП не приходилось отчитываться более четырех раз в год, подчеркивают авторы инициативы. Учитывая потенциальные преимущества от снижения бюрократической нагрузки на сектор, в «Деловой России» полагают, что подобную практику стоит развернуть не только на малые и средние предприятия, но и на весь остальной российский бизнес. Кристина Боровикова, Диана Галиева

Кристина Боровикова, Диана Галиева