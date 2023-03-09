Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Милан» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Футболисты итальянского «Милана» и английского «Тоттенхэма» сыграли вничью во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра, которая проходила в Лондоне, завершилась со счетом 0:0.

На 77 минуте матча был удален защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро. «Милан» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, так как победил в первом матче со счетом 1:0.

Жеребьевка следующих этапов Лиги чемпионов состоится 17 марта. Финал пройдет 10 июня в Стамбуле. По решению UEFA, российские клубы в текущем сезоне не выступают в еврокубках.

Подробнее о матче — в материале «Ъ» «Унылый парижский ноль».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...