«Милан» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Футболисты итальянского «Милана» и английского «Тоттенхэма» сыграли вничью во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра, которая проходила в Лондоне, завершилась со счетом 0:0.

На 77 минуте матча был удален защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро. «Милан» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, так как победил в первом матче со счетом 1:0.

Жеребьевка следующих этапов Лиги чемпионов состоится 17 марта. Финал пройдет 10 июня в Стамбуле. По решению UEFA, российские клубы в текущем сезоне не выступают в еврокубках.

Подробнее о матче — в материале «Ъ» «Унылый парижский ноль».

Леонид Уварчев