Захарова пошутила, что США не взяли в ЕС из-за закона об иноагентах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США не взяли в Евросоюз из-за закона об иностранных агентах, который действует в стране с 1938 года. Так она прокомментировала заявление главы внешнеполитической службы Жозепа Борреля, заявившего, что вызвавший протесты в Грузии закон об иноагентах несовместим с ценностями ЕС.

«Теперь понятно, почему США еще не в Европейском союзе — там этот закон действует с 1938 года»,— написала Мария Захарова в Telegram.

Закон об иностранных агентах был принят парламентом Грузии вчера, 7 марта, в первом чтении. Закон аналогичен закону об иностранных агентах, действующим в России. Его поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», но критикуют оппозиция и президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить на закон вето..

Вчера в Тбилиси прошли массовые протесты, в ходе которых произошли столкновения протестующих и полиции. Были задержаны 66 митингующих.