РСПП предложил декриминализовать 10 статей в Уголовном кодексе

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил меры по снижению уголовного и административного давления на бизнес. Пакет направлен в Минюст, Генпрокуратуру, МВД, Госдуму и другие деловые объединения, сообщил вице-президент РСПП Александр Варварин. Среди прочего комплекс мер включает декриминализацию 10 статей Уголовного кодекса.

Господин Варварин сообщил «Ведомостям», что предложения будут обсуждаться на съезде членов РСПП, в котором может принять участие президент Владимир Путин. Инициативы сформированы по итогам форума «Защита бизнеса от уголовного и административного давления: состояние и задачи».

Что предлагает РСПП:

декриминализировать 10 статей УК РФ, таких как незаконное предпринимательство (ст. 171), перевод иностранной валюты или валюты РФ на счета нерезидентов по подложным документов (ст. 193.1), нарушение правил выбросов (ч. 1 ст. 251), хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием без причинения значительного ущерба (ч. 1 ст. 159), незаконное использование изобретения, полезной модели (ч. 1 ст. 147);

повысить пороги крупного и особо крупного ущерба для преступлений в сфере экономической деятельности, таких как ущерб при уклонении от уплаты таможенных платежей и пошлин (ч. 1 и 2 ст. 194), нарушение авторских и смежных прав (ст. 146), нарушение изобретательских и патентных прав (ст. 147), преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 5 ст. 159 УК);

установить планку по статье о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК);

сократить число случаев заключения под стражу предпринимателей, для этого предлагается повысить уровень руководителя следственного органа, который дает согласие на заключение в СИЗО по предпринимательским статьям, и ввести согласование с прокурором;

включение в перечень предпринимательских статей ст. 238 УК (производство или сбыт товаров, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности);

расширение возможностей освобождения от уголовной ответственности за экономические преступления при возмещении ущерба.

Снижение уголовного давления на бизнес и декриминализация экономических преступлений были одним из пунктов программы поддержки бизнеса после начала военной операции РФ на Украине. В феврале 2022 года президент пообещал обеспечить «большую свободу предпринимательской деятельности» и предсказуемость действий правительства и в отсутствие геополитической стабильности.

Подробнее о желаниях бизнеса — в материале «Ъ» «Подготовка экономики к выпуску пара».

Леонид Уварчев