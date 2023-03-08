Бывшему мэру предъявили иномарку

Руководивший Белгородом Антон Иванов заключен под стражу на два месяца, его обвиняют в получении особо крупной взятки в виде автомобиля. По версии следствия, чиновник, работая руководителем регионального земельного оператора, давал указания выдавать коммерческим фирмам кредиты, по которым те задолжали 50 млн руб. Защита Антона Иванова не видит в его действиях состава преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Белгорода Антон Иванов во время встречи с жителями города (июль 2022 года)

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Мэр Белгорода Антон Иванов во время встречи с жителями города (июль 2022 года)

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Свердловский райсуд Белгорода заключил под стражу 38-летнего бывшего мэра города Антона Иванова. В случае вступления решения в законную силу ему предстоит пробыть в СИЗО два месяца.

Антон Иванов возглавлял администрацию Белгорода с октября 2021 по октябрь 2022-го, а до этого он трудился на посту гендиректора АО «Белгородская ипотечная корпорация» (БИК) — регионального земельного оператора и застройщика, принадлежащего облправительству. Став градоначальником, Антон Иванов заявлял о необходимости повышения роли управ и обещал решить проблемы в транспортной сфере.

В течение года, пока господин Иванов работал градоначальником, губернатор региона Вячеслав Гладков не раз подвергал его резкой критике. Незадолго до отставки мэра глава области назвал недопустимым и опасным формализм в работе администрации Белгорода по обустройству подвалов для укрытия людей от обстрелов. Сам градоначальник объяснял увольнение переходом на другое место работы.

В конце прошлого месяца губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что при проверке финансовой деятельности БИК и Фонда поддержки ИЖС выявлено много нарушений.

Глава региона не объяснил, о чем конкретно шла речь, но было известно, что проверка касалась времени работы в БИК Антона Иванова. «Силовые структуры будут принимать решение сами. Мы на них повлиять не можем»,— сказал тогда господин Гладков.

В БИК говорят, что контрольно-счетная палата проверяла работу предприятия с 2018-го по первый квартал 2022 года. «Проверка выявила ряд нарушений. Наша задача — учесть все замечания ревизоров и сделать так, чтобы государственные механизмы работали и развивались»,— сообщили в корпорации. По данным БИК, жители часто жалуются на качество работ, которые выполняет компания. Только за 2022 год их было около 500.

6 марта оперативники управления ФСБ по Белгородской области задержали Антона Иванова в аэропорте Домодедово в Москве при попытке вылететь в Узбекистан. В его отношении второй отдел по расследованию особо важных дел Управления Следственного комитета России по Белгородской области (СКР) возбудил уголовное дело о взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Экс-чиновнику предъявлено обвинение.

По версии следствия, в период работы в БИК в 2019–2021 годах Антон Иванов давал исполнительному директору корпорации указания о выдаче займов нескольким коммерческим организациям.

По допсоглашениям фирмы получили выгодные условия, касавшиеся продления сроков действия договоров, увеличения сумм займов, а также неприменения тарифных санкций за просрочку их возврата.

По оценкам следствия, по договорам займа БИК не получил в итоге около 50 млн руб. При этом Антон Иванов, как полагают в СКР, за неприятие мер к возвращению долга получил от одной из фирм взятку в виде автомобиля стоимостью более 2,5 млн руб. Согласно его декларации за 2021 год, на тот момент чиновнику принадлежал Hyundai Santa Fe.

Адвокат Антона Иванова Елена Палымова утверждает, что во время принятия решения о мере пресечения ее доверителю суду были предоставлены доказательства оплаты автомобиля, которые следствию были неизвестны. «Состава этого преступления я абсолютно не вижу»,— уверена защитница.

По ее мнению, Антон Иванов очень много сделал на посту мэра Белгорода, а она сама до сих пор получает положительные отзывы о его работе. «К великому сожалению, он попал в беду. Я очень рада, как он ведет себя. Молодец, боец»,— заявила госпожа Палымова.

Сергей Толмачев, Воронеж