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Коммерсантъ FM
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The Telegraph сообщила о возможной причастности украинского бизнесмена к подрывам «Северных потоков»

К подрывам «Северных потоков» может быть причастен известный украинский бизнесмен, сообщили источники The Telegraph. Британской газете известно, о ком идет речь, но она не раскрывает личность предпринимателя.

Как пишет The Telegraph, бизнесмен может быть причастен к диверсии из-за специфических особенностей атаки, которые, «как кажется, намеренно намекают на его причастность». Источник в европейской службе безопасности подтвердил, что бизнесмен находится в поле зрения следователей, но не уточнил, является ли он подозреваемым. Как считает The Telegraph, его имя вряд ли будет публично раскрыто из-за желания Запада сохранить единство в поддержке Украины.

Западные СМИ в марте начали публиковать сообщения о возможной причастности проукраинской группы к подрыву газопроводов. О ком именно идет речь, неизвестно. Первой информацию западных разведслужб опубликовала The New York Times. По информации The Times, частным спонсором мог быть гражданин Украины, который не связан с правительством Украины и президентом Владимиром Зеленским. Как утверждает The Wall Street Journal, ЦРУ США еще летом 2022 года предупреждало европейские страны о возможной подготовке теракта.

Германия призывает не делать поспешных выводов. Министр обороны Борис Писториус не исключал, что диверсия была совершена под чужим флагом. Он также обращал внимание, что информация о проукраинской группировке не обязательно означает, что подрыв был совершен по приказу Киева.

Подробнее о расследованиях — в материале «Ъ» «Трубный запах».

Леонид Уварчев

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