К подрывам «Северных потоков» может быть причастен известный украинский бизнесмен, сообщили источники The Telegraph. Британской газете известно, о ком идет речь, но она не раскрывает личность предпринимателя.

Как пишет The Telegraph, бизнесмен может быть причастен к диверсии из-за специфических особенностей атаки, которые, «как кажется, намеренно намекают на его причастность». Источник в европейской службе безопасности подтвердил, что бизнесмен находится в поле зрения следователей, но не уточнил, является ли он подозреваемым. Как считает The Telegraph, его имя вряд ли будет публично раскрыто из-за желания Запада сохранить единство в поддержке Украины.

Западные СМИ в марте начали публиковать сообщения о возможной причастности проукраинской группы к подрыву газопроводов. О ком именно идет речь, неизвестно. Первой информацию западных разведслужб опубликовала The New York Times. По информации The Times, частным спонсором мог быть гражданин Украины, который не связан с правительством Украины и президентом Владимиром Зеленским. Как утверждает The Wall Street Journal, ЦРУ США еще летом 2022 года предупреждало европейские страны о возможной подготовке теракта.

Германия призывает не делать поспешных выводов. Министр обороны Борис Писториус не исключал, что диверсия была совершена под чужим флагом. Он также обращал внимание, что информация о проукраинской группировке не обязательно означает, что подрыв был совершен по приказу Киева.

Леонид Уварчев