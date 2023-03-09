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Коммерсантъ FM
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США выдали ордер на арест самолета «Роснефти» стоимостью в $25 млн

Окружной суд восточного округа Нью-Йорка санкционировал арест Boeing 737-7JU «Роснефти» стоимостью около $25 млн, сообщил Минюст США. В качестве причины указано нарушение закона об экспортном контроле и антироссийских санкций.

В последний раз этот самолет находился в США в марте 2014 года. Как предполагают американские власти, сейчас он в России, летит в РФ или из нее. С февраля 2022 года, когда были ужесточены меры экспортного контроля, самолет вылетал из России и возвращался в страну минимум семь раз.

«Нарушив экспортный контроль министерства торговли, "Роснефть" превратила свой самолет в контрабанду»,— сказал представитель Минюста США Эндрю Адамс журналистам (цитата по Reuters).

США и Евросоюз после ввода войск РФ на Украину закрыли воздушное пространство для российских самолетов и ввели санкции в том числе против российской авиаотрасли. В марте Boeing и Airbus прекратили обслуживание российских самолетов, однако их эксплуатация продолжается.

Как российские компании справляются с санкциями — в материале «Ъ» «Простой как Airbus».

Леонид Уварчев

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