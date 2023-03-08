Полиция в Тбилиси разогнала протестующих с площади перед парламентом

В Тбилиси продолжаются акции протеста против принятия закона об иностранных агентах. Участники акции сняли заграждения у входа в парламент и окружили его около 21:30 мск. В ответ полиция применила водометы, сообщает «Sputnik Грузия».

По данным издания, протестующие разбили окна парламента, куда закидывают хлопушки и петарды. Корреспондент Paper Kartuli сообщает, что для разгона протестующих также используют слезоточивый газ. Предположительно, пишет издание, у парламента находится свыше 200 силовиков.

«Sputnik Грузия» публикует кадры разгона протестующих силовыми структурами. Спецназ, по информации СМИ, оттесняет участников акции от здания парламента, а те в ответ бросают бутылки и камни. Протестующие проламывают кордоны полицейских, чтобы пройти во внутренний двор парламента.

К 22:52 мск «Sputnik Грузия» сообщил, что силовики разогнали протестующих с площади у здания парламента. Столкновения продолжаются в центре города. Участники акции перевернули полицейский автомобиль, передает издание.

Ранее сегодня, 8 марта, оппозиция выдвинула два требования к властям: отозвать законопроект об иностранных агентах и освободить задержанных на вчерашней акции 66 человек. На выполнение этих требований грузинскому руководству дали час.

Протесты проходят второй день подряд. Накануне, 7 марта, парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах. Его поддержала правящая партия «Грузинская мечта».

Лусине Баласян