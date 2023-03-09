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Коммерсантъ FM
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«Бавария» обыграла ПСЖ и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

Футболисты немецкой «Баварии» обыграли французский клуб ПСЖ во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра, которая проходила в Мюнхене, завершился со счетом 2:0.

Голы забили: Эрик Шупо-Мотинг (61), Серж Гнабри (89). В первом матче «Бавария» победила ПСЖ со счетом 1:0.

Жеребьевка следующих этапов Лиги чемпионов состоится 17 марта. Финал пройдет 10 июня в Стамбуле. По решению UEFA, российские клубы в текущем сезоне не выступают в еврокубках.

Подробнее о матче — в материале «Ъ» «Унылый парижский ноль».

Леонид Уварчев

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