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Коммерсантъ FM
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WSJ: США еще летом предупреждали Европу о возможной подготовке теракта на «Северных потоках»

ЦРУ США еще летом 2022 года предупреждало европейские страны о возможной подготовке теракта на «Северных потоках», сообщили источники The Wall Street Journal (WSJ). По информации газеты, глава ЦРУ Уильям Бернс и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в октябре, уже после диверсии, не исключали причастность Украины к произошедшему. Утверждается, что немецкие следователи практически полностью исключили причастность РФ к диверсии, в США также не верят в ответственность России.

В июне–июле 2022 года, за несколько месяцев до подрыва трубопроводов, ЦРУ направило федеральной разведывательной службе Германии и другим спецслужбам европейских стран предупреждение о возможной подготовке нападения на трубопроводы. В документе говорилось о трех украинских гражданах, которые пытались арендовать суда в странах, которые граничат с Балтийским морем, включая Швецию. Вместе с тем, как пишет WSJ, выводы о причастности к подрыву проукраинских группировок не являются окончательными, но возможность причастности Киева не исключалась с начала расследования.

Немецкие следователи изначально считали Россию основной подозреваемой в подрыве трубопроводов. Однако к февралю 2023 года эта версия практически исключена. Германия не видит ни у РФ, ни у Украины мотива для теракта, который мог бы компенсировать потенциальные дипломатические риски.

The New York Times ранее в марте сообщила, что, по разведданным, нападение на «Северные потоки» устроила проукраинская группировка. По информации The Times, Запад скрывал украинского спонсора ради поставок оружия. В феврале свое расследование о подрывах газопроводов опубликовал Сеймур Херш. По его информации, к диверсии причастны США. Госдеп называл обвинения смехотворными.

Подробнее о данных разведки — в материале «Ъ» «Трубный запах».

Леонид Уварчев

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