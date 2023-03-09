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Коммерсантъ FM
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Пробка образовалась на выезде из Грузии в РФ на фоне протестов

Десятки машин пытались пересечь границу из Грузии в Россию на фоне массовых протестов в стране. На пункте пропуска «Верхний Ларс» образовалась многокилометровая пробка.

Фото и видео очевидцев опубликовали «Известия», Mash и ряд Telegram-каналов. В очереди стоят автомобили как с российскими, так и с грузинскими номерами. По информации «Известий», в пробке стояли сотни автомобилей. Как пишет РБК со ссылкой на «Яндекс Карты», ночью пробка растянулась почти на 7 км. К 5:45 по московскому времени она сократилась примерно до 2 км.

Пользователи обсуждают происходящее в тематических Telegram-чатах. Некоторые из них отмечают, что пробка образовалась после открытия границы — пункт пропуска закрывался из-за непогоды. Однако пробки со стороны РФ в Грузию не наблюдается.

В Грузии в ночь на 9 марта продолжаются массовые протесты, которые сопровождаются столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. Полиции в Тбилиси удалось вытеснить демонстрантов с площади перед парламентом, однако митинги и беспорядки продолжаются. Люди вышли на улицы из-за рассмотрения законопроекта об иностранных агентах.

Многокилометровые пробки образовались на пункте пропуска «Верхний Ларс» в сторону Грузии в сентябре 2022 года на фоне объявления в РФ частичной мобилизации. Люди стояли в них по несколько суток.

О ситуации в Тбилиси — в материале «Ъ» «У Грузии уже не та мечта».

Леонид Уварчев

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