Экс-мэр Белгорода Иванов не признал вину в получении взятки

Бывший глава Белгорода Антон Иванов «категорически не признает своей вины» по делу о получении взятки, сообщила его адвокат Елена Палымова ТАСС. По версии следствия, взяткой стал автомобиль стоимостью выше 2,5 млн руб.

Господин Иванов был задержан 6 марта в аэропорту Домодедово в Москве при попытке вылететь в Узбекистан. Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере, до 15 лет лишения свободы). Как считает следствие, будучи на посту гендиректора АО «БИК» господин Иванов получил от коммерческих организаций автомобиль взамен на выгодные условия займа. Задолженность по займу не была погашена.

Антон Иванов возглавлял администрацию Белгорода с октября 2021 по октябрь 2022-го. За этот период губернатор Вячеслав Гладков неоднократно критиковал его.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Бывшему мэру предъявили иномарку».

Леонид Уварчев