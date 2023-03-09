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Коммерсантъ FM
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The New York Times: Пентагон блокирует отправку в Гаагу материалов о действиях РФ на Украине

Минобороны США отказывается передавать в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалов о «возможных военных преступлениях России» в рамках дела о действиях российской армии на Украине, сообщили источники The New York Times (NYT) и сенатор Линдси Грэм. По информации газеты, Пентагон опасается создания прецедента для последующего обвинения американских военных. Россия неоднократно отрицала обвинения в военных преступлениях.

Как пишет NYT, спецслужбы, Минюст и Госдеп выступают за передачу материалов. Выход «из тупика» предстоит найти президенту Джо Байдену.

Президент США Билл Клинтон в 2000 году подписал Римский статут МУС, но документ так и не был ратифицирован. Администрация Дональда Трампа вводила санкции против чиновников суда из-за попытки расследования возможных преступлений американцев в Афганистане. Президент Джо Байден отменил эти санкции, расследование не проводилось.

В конце прошлого года Конгресс утвердил законы, которые смягчили ограничения по предоставлению материалов суду. Однако в администрации Джо Байдена пока продолжаются споры на этот счет, пишет NYT. Одним из инициаторов законов по упрощению передачи материалов в МУС стал Линдси Грэм. Он считает, что Пентагон пытается «подорвать букву и дух закона».

Прокуратура МУС еще 2 марта 2022 года приступила к расследованию военных преступлений и преступлений против человечности на Украине. Однако расследование осложняется тем, что Москва отказалась от участия в работе МУС еще в 2016 году, а Киев полной юрисдикции этого суда так и не признал.

О попытках проведения расследования действий РФ на Украине — в материале «Ъ» «Запад и Россия меряются трибуналами».

Леонид Уварчев

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