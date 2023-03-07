Пригожин: в Бахмуте остается до 20 тыс. украинских военных

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что в Бахмуте идут тяжелейшие бои и украинский гарнизон постоянно получает подкрепления. Сейчас в городе, по его оценке, находится от 12 тыс. до 20 тыс. бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ).

«По Бахмуту: и днем, и ночью идут тяжелейшие бои, но украинцы никуда не сбегают. Люди у Зеленского не кончаются, в ''мясорубку'' подкидывают все новые и новые тысячи»,— приводятся слова бизнесмена в Telegram-канале его пресс-службы.

Сегодня, 7 марта, министр обороны Сергей Шойгу на совещании сообщил, что ВС РФ взяли несколько населенных пунктов, в том числе в округе Бахмута. Господин Шойгу заявил, что взятие Бахмута позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины. Евгений Пригожин призвал избегать преждевременных сообщений о взятии Бахмута российскими силами.

«Давайте перестанем бежать впереди паровоза и рассказывать, что мы взяли Бахмут и что будет после него. Ведь в невеселой истории про неубитого медведя говорится, что не будем делить шкуру, но никто не рассказывает о последствиях того, когда эту шкуру пытаются снять с еще живого медведя»,— подчеркнул основатель ЧВК «Вагнер».

Евгений Пригожин также отметил, что украинские военные не отступают, а «сдаются только в крайнем случае». «Прекратите считать их трусами. Они такие же, как и мы, и в них течет такая же кровь»,— сказал он.

Бои за Бахмут, находящийся на подконтрольной Украине части Донецкой области, идут с лета 2022 года. Украинские власти заверяли, что будут сражаться за город, но не любой ценой. Вместе с тем командование ВСУ выступило за продолжение обороны Бахмута. Президент Украины Владимир Зеленский эту позицию поддержал.

Ранее Евгений Пригожин говорил, что ВСУ готовятся контратаковать в связи с блокировкой Бахмута бойцами ЧВК «Вагнер». Для этого украинские военные создали группировки в Славянске, Северске, Часове Яре и Константиновке, сообщал он.

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Лусине Баласян