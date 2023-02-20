Зеленский: нам важно отстоять Бахмут, но не любой ценой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет сражаться за Бахмут (Артемовск) любой ценой. Незадолго до этого глава офиса президента Андрей Ермак говорил, что украинские военные «не планируют уходить» из Бахмута. Украинский президент также сообщил о непростой ситуации на угледарском направлении — к юго-западу от Донецка.

«Нам важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли. Мы будем воевать, пока это разумно. Русские потом хотят дальше до Краматорска и Славянска, до границ Донбасса и до Днепра, если они смогут. Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующее контрнаступление»,— сказал господин Зеленский итальянским журналистам (цитата по Corriere della Sera).

Андрей Ермак 19 февраля также комментировал бои по бахмутскому направлению. «Мы обороняем его. Мы не планируем уходить»,— сказал он газете The Times.

Владимир Зеленский в ежедневном обращении также рассказал о боях в Угледаре. «Ситуация очень непростая. Боремся»,— сказал он.

Украинский президент неоднократно рассказывал о тяжелой ситуации на донецком направлении. Бои за Бахмут продолжаются с лета 2022 года. По информации СМИ, США советуют Украине сосредоточить внимание на контрнаступлении на юге, а не на боях за Бахмут. Как писала газета The Washington Post, американские военные аналитики считают, что Киеву не удастся одновременно удерживать город и попытаться осуществить контрнаступление. Белый дом считает, что отступление из города не будет иметь стратегического значения.

Леонид Уварчев