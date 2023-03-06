Пригожин заявил об усилении присутствия ВСУ в районе Бахмута

Основатель ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин заявил об усилении присутствия вооруженных сил Украины (ВСУ) рядом с Бахмутом (Артемовск) из-за того, что его ЧВК «блокирует город». Группировки ВСУ созданы, по его словам, в Константиновке, Северске, Славянске и Часов Яре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«ЧВК “Вагнер” блокирует Бахмут»,— цитирует господина Пригожина его компания «Конкорд». «Для того, чтобы разблокировать Бахмут, желательно заблокировать ЧВК “Вагнер”»,— считает бизнесмен.

«Для этого ВСУ создала ряд группировок: одну группировку в Славянске — 67 бригада, вторую группировку в Северске — 81 и 66 бригады, еще одну группировку в Часов Яре и одну в Константиновке»,— заявил Евгений Пригожин.

Бои за Бахмут, находящийся на подконтрольной Украине части Донецкой области, идут с лета 2022 года. Сегодня, 6 марта, командование ВСУ выступило за продолжение обороны Бахмута. В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев не будет сражаться за Бахмут любой ценой.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова