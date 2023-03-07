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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 377-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 7 марта

США и ЕС хотят лишить Россию доходов от алмазов. США по-прежнему не планируют поставлять Украине истребители F-16. Правительство Украины на Мюнхенской конференции по безопасности попросило у США кассетные боеприпасы. Госдеп призвал начать готовить энергосистему Украины к следующей зиме. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:07. Украинские военные, находящиеся в Бахмуте (Артемовск), сообщили AFP, что некоторые части уже начали уходить из города.

8:46. Общий долг за потребление электроэнергии на Украине составляет $67,5 млн, платежная дисциплина за последние несколько месяцев ухудшилась, заявил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:34. Представители российского генконсульства в США впервые за более чем 20 лет не участвуют в международной конференции по энергетике в Хьюстоне, заявил «РИА Новости» генконсул.

8:33. Финский производитель детской одежды Reima продал активы в России. 25% ООО «Рейма» перешли к структуре сети магазинов детских товаров «Детский мир». Еще 75% получило АО «Валан менеджмент».

8:31. Заморозка на Западе российских средств противоречит нормам международного права, заявил и. о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.

8:30. Министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что конфликт России и Украины подошел к критическому моменту.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 376-й

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